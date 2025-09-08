HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil realiza visita de monitoreo a módulo corporativo de litigación oral de Sullana

El presidente de la Corte de Sullana expresó su agradecimiento y disposición para implementar acciones que mejoren las labores jurisdiccionales en el distrito.

Durante su visita, Bustamante se reunió con autoridades judiciales de Sullana. Fuente: Difusión.
Durante su visita, Bustamante se reunió con autoridades judiciales de Sullana. Fuente: Difusión.

El presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, Ramiro Bustamante Zegarra, realizó una visita de monitoreo a la Corte Superior de Justicia de Sullana, a fin de hacer un monitoreo y supervisión de las labores que se realizan en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Sullana.

Durante su visita de trabajo, el juez supremo titular se reunió con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, así como con el presidente de la Sala Civil, Jorge Alva Inga, y las juezas civiles Paola Gallo Yamunaqué y Ana Libia Jiménez Pineda, así como con funcionarios del ETTI Oralidad Civil y del Distrito Judicial de Sullana.

<em>Agradecieron la disposición de implementar acciones para mejorar la Oralidad Civil en el Primer y Segundo Juzgado Civil de Sullana.</em>

Agradecieron la disposición de implementar acciones para mejorar la Oralidad Civil en el Primer y Segundo Juzgado Civil de Sullana.

Durante su intervención, el titular de la Corte de Sullana agradeció la visita de la comitiva y le manifestó su disposición en implementar las acciones que correspondan, para dinamizar las labores jurisdiccionales, así como la disposición para lograr la asignación de una plaza para administrador de dicho módulo.

Cabe precisar que, en el Distrito Judicial, se implementó el modelo de Oralidad Civil en la Sala Civil, y el Primer y Segundo Juzgado Civil de Sullana.

