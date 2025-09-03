HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corredor Azul: nuevo servicio ya conecta el Callao con Miraflores por solo S/2.40

Vocero de concesionarios, Luis Morán, explicó que pasajeros pueden realizar trasbordos en la avenida Tacna para beneficiarse con integración tarifaria.

Usuarios del Corredor Azul ya pueden llegar hasta el Callao.
Usuarios del Corredor Azul ya pueden llegar hasta el Callao.

Luego de tres días de marcha blanca, este miércoles entró en operación el Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul que llega hasta el límite de San Martín de Porres (SMP) con el Callao, muy cerca de la avenida Faucett.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, explicó que el servicio trasladará a los usuarios desde el cruce de las avenidas Perú y Quilca, en el límite de SMP con el Callao, hasta la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, y viceversa. “Contará con buses de 12 metros, y funcionará todos los días de la semana desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche”, afirmó.

PUEDES VER: Corredor Rojo: servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

lr.pe

En tanto, el representante del Corredor Azul, Luis Morán, señaló a La República que los 20 buses del Servicio Extraordinario 08 empezarán su recorrido en el paradero Ica, en la avenida Tacna. Desde ese punto, circularán por las avenidas Garcilaso, Uruguay, Venezuela, Arica, Naciones Unidas, Colonial, Dueñas y Perú hasta llegar al cruce con Quilca, muy cerca de Faucett.

Morán afirmó también que el nuevo servicio costará S/2; sin embargo, aclaró que los pasajeros se beneficiarán con la integración tarifaria. “Quienes salen del Rímac (con el 301) o de Miraflores (con los demás servicios) no pagarán de más al subirse al nuevo servicio. Podrán ir hasta el Callao con solo S/2.40”, precisó.

El vocero del Corredor Azul añadió que si los usuarios se suben primero al alimentador, por ejemplo, en Dueñas, y luego se conectan con el servicio 301 hacia Miraflores o el Rímac, solo pagarán S/0.40, que es la diferencia de la tarifa de la ruta alimentadora y de la troncal. “Esta es la ventaja de tener un sistema integrado de transporte”, dijo.

Este es un ahorro considerable, teniendo en cuenta que los usuarios del Callao realizan múltiples conexiones que hoy elevan el costo de sus pasajes hasta en S/ 10.

Este nuevo servicio tendrá 22 paraderos en el trayecto hacia San Martín de Porres y 26 en el sentido contrario, beneficiando a más de 6.000 usuarios diariamente.

