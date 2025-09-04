HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Kábala EN VIVO HOY: resultado y números ganadores del jueves 4 de septiembre

La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/1.933.578.

Nuevo sorteo de La Kábala este 4 de septiembre
Nuevo sorteo de La Kábala este 4 de septiembre | Composición LR. | Intralot

Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pone en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/1.933.578. En las próximas horas se conocerán los resultados, incluida la combinación ganadora y las jugadas más destacadas de la fecha. Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

La Kábala EN VIVO este 4 de septiembre: premios y pozo Buenazo

13:50
4/9/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

13:33
4/9/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

