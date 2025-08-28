HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo EN VIVO de la Kábala este jueves 29 de agosto: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo

Revisa los últimos resultados y números ganadores de un nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. El pozo millonario ascendió a S/1.741.743.

El jueves 28 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/1.741.743. En esta nota encontrarás la combinación ganadora, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en todo el país. ¡Quién sabe si la próxima vez la suerte esté de tu lado!

La Kábala EN VIVO este 28 de agosto: premios y pozo Buenazo

13:40
28/8/2025

¿Dónde jugar la Kábala HOY 28 de agosto?

- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

13:31
28/8/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

