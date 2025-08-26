HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Sociedad

Resultados de la Kábala de este martes 26 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Conoce los resultados y números ganadores de este nuevo sorteo de la Kábala por Intralot. El pozo millonario asciende a S/1.672.777.

Nuevo sorteo de la Kábala este 26 de agosto. Foto: Kábala.
Nuevo sorteo de la Kábala este 26 de agosto. Foto: Kábala.

El martes 26 de agosto de 2025 se realizará un nuevo sorteo de la Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/1.672.777. En esta nota podrás revisar la combinación ganadora, la jugada más resaltante de la jornada y todos los detalles de este conocido juego de azar que continúa atrayendo a miles de jugadores en todo el Perú. ¡Quizás la próxima suerte sea la tuya!

PUEDES VER: Resultados de la Kábala de este sábado 23 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

lr.pe

Sorteo de la Kábala EN VIVO: martes 26 de agosto de 2025

12:23
26/8/2025

¿Cuáles son las bolillas que más salen en la Kábala?

Las cinco bolillas más extraídas hasta la fecha, según Intralot, son los siguientes:

Bolilla 3: 595 veces

Bolilla 20: 586 veces

Bolilla 37: 582 veces

Bolilla 22: 569 veces

Bolilla 40: 566 veces

08:39
26/8/2025

Sorteos por adelantado: los combos Kábala

10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)

20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)

30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)

40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)

08:38
26/8/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

¿Cómo jugar la Kábala?

Participar en el sorteo de la Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de la Kábala de este sábado 23 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de la Kábala de este sábado 23 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Peruana compró cartillas de Raspa y Gana de La Tinka para jugar con su familia y terminó ganando S/50.000: "Estoy emocionada"

Peruana compró cartillas de Raspa y Gana de La Tinka para jugar con su familia y terminó ganando S/50.000: "Estoy emocionada"

LEER MÁS
Resultados de la Kábala de este martes 19 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de la Kábala de este martes 19 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

LEER MÁS
Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

LEER MÁS
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

Resultados de la Kábala de este martes 26 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

Sociedad

Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

Más de tres mil adolescentes fueron detenidos en flagrancia en lo que va del 2025

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Betssy Chávez podría morir en 3 días si mantiene huelga de hambre seca, advierte el INPE

Rosa María Palacios sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: "Un ser humano no puede estar más de 3 días sin agua"

Dina Boluarte: Defensoría del Pueblo buscó blindar a presidenta frente a investigaciones por corrupción

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota