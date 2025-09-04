HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno peruano inicia proceso de formalización migratoria, pero excluye a extranjeros con ingreso irregular

El proceso estará vigente del 15 de septiembre al 13 de diciembre y permitirá regularizar a extranjeros con residencia o permanencia vencida, salvo a quienes ingresaron de forma irregular.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que, a partir del 15 de septiembre de 2025, pondrá en marcha un nuevo proceso de formalización migratoria dirigido a personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia en el país. La medida, sin embargo, no aplicará a quienes ingresaron de manera irregular.

El plan, aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N.° 000110-2025-MIGRACIONES, responde a las recientes modificaciones en la legislación nacional y contempla también la intensificación de operativos de fiscalización a nivel nacional. Según la entidad, la estrategia busca equilibrar el control migratorio con oportunidades de regularización, bajo el lema “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”.

PUEDES VER: Adiós a la informalidad en alquileres 2025: inquilinos extranjeros en Perú deberán cumplir este requisito, según Migraciones

¿Quiénes podrán acceder al proceso?

El proceso estará disponible para extranjeros que hayan superado el plazo de permanencia y cuenten con un carné de permiso temporal vencido (CPP/PTP), así como para aquellos con residencia caducada que tuvieron Carné de Extranjería. También podrán acceder niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular.

En cambio, quedan excluidas las personas que ingresaron al Perú sin control migratorio o de manera ilegal y que nunca gestionaron un documento temporal o de residencia.

Multas y salida del país para quienes no se acojan

La exclusión se sustenta en el Decreto Legislativo 1582, emitido en noviembre de 2023, que modificó la Ley de Migraciones (DL 1350) y considera el ingreso irregular una falta sancionable con expulsión del país a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

El proceso de formalización tendrá una vigencia del 15 de septiembre al 13 de diciembre de 2025. Quienes no se acojan durante ese plazo podrán enfrentar multas acumulativas o incluso la salida obligatoria del país, acompañada de un impedimento de reingreso.

PUEDES VER: Enfrentamientos entre mineros ilegales y miembros del Ejército deja tres suboficiales heridos en Pataz

Deberán definir la calidad migratoria

Los interesados deberán primero definir la calidad migratoria a solicitar y cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA. Por ejemplo, quienes estudien podrán pedir la calidad migratoria de formación, mientras que quienes tengan hijos peruanos podrán optar por la calidad de familiar de residente o de nacional peruano.

El procedimiento incluye el pago de tasas administrativas en el Banco de la Nación o a través de la plataforma pagalo.pe, la presentación de la solicitud en la Agencia Digital de Migraciones y el seguimiento del trámite mediante el buzón electrónico de la institución.

Precios y procedimientos según el TUPA vigente

Según el TUPA vigente, el cambio de calidad migratoria especial residente cuesta S/ 40.60, mientras que el cambio de calidad migratoria para residentes (excepto la especial) asciende a S/ 161.40. Para las calidades temporales, la tasa es de S/ 22.20.

Los requisitos específicos y el detalle de los procedimientos se encuentran publicados en la página oficial de Migraciones.

