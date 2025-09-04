HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Enfrentamientos entre mineros ilegales y miembros del Ejército deja tres suboficiales heridos en Pataz

Nuevo conflicto en Pataz deja tres soldados heridos de bala durante un operativo contra mineros ilegales. El incidente ocurrió en el sector La Esperanza, del centro poblado Pueblo Nuevo, La Libertad.

Pataz se encuentra en estado de emergencia desde el 9 de mayo.
Pataz se encuentra en estado de emergencia desde el 9 de mayo.

Los conflictos en Pataz continúan. Tres miembros del Ejército del Perú resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento con presuntos mineros ilegales tras un operativo contra una supuesta organización criminal dedicada a la extracción ilegal de minerales.

Entre los suboficiales afectados figuran Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía. De acuerdo con información enviada a este medio, los soldados fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar Central, en Lima, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro y estables.

lr.pe

Pataz permanece en Estado de Emergencia desde mayo

Desde febrero del 2024 y tras el asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, compañía contratada por la minera Poderosa, la provincia de Pataz permanece en estado de emergencia. Pese a ello, los conflictos en esta zona minera, que cuenta con la presencia del Ejército y la Policía Nacional, no han cesado.

En julio, debido a la crítica situación, el Gobierno del Perú prorrogó por 60 días dicha medida, con el fin de combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal de oro. De acuerdo con un reciente informe de CooperAcción, en La Libertad operan al menos 52 plantes de procesamiento del mineral sin fiscalización efectiva.

En los últimos cuatro años, según el organismo, con un valor superior a los 3,500 millones de dólares, más de 33,000 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro salieron de la región sin trazabilidad; es decir, sin registro ni seguimiento alguno del producto.

lr.pe

Operativos contra la minería ilegal

Según información del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), desde mayo de este año, se han ejecutado 31 operativos 'exitosos', entre ellos se encuentran los siguientes: Lobo, Avatar I, Cueva, Anya, Apocalipsis I y II, Yanahuma, Armagedón I y II, Holocausto I y II, Amanecer, Rayo, Rumimaki; Excalibur I, II y III; Trueno, Calcuchimac, Centinela, Relámpago I y II, Drako I y II, Lima I y II, Choque Amaru I y II, Qatipay, Awqa y Centauro. Este último se realizó el 1 de setiembre.

Aseguran que entre los operativos que "significaron una gran pérdida económica para las organizaciones criminales de la minería ilegal" se encuentra Lobo (más de S/ 56 millones), Yanahuma (más de S/ 22 millones), Armagedon I (más de S/ 43 millones), Drako (más de 10 millones), Choque Amaru (más de S/ 24 millones), entre otros.

