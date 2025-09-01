Magaly Sánchez y su muestra más personal: “(IN)EXPLICABLE”

“Yo me fui a vivir a México hace dos años, pero empecé a ir y venir. Cuando eres jovencito, todo bien, porque de jovencito tienes piel para todo, pero cuando eres más grande es un salto al vacío, un vértigo diferente. Yo me fui teniendo 50 años. Me enfrenté a situaciones que solamente cuando las vives las puedes explicar, incluso explicar a ti mismo. Mi proyecto se llamó en principio De Sur a Norte. Empecé a trabajar el tema de la migración desde lo que sentía y a buscar galerías en México. No tenía contactos con el circuito artístico mexicano. Pero no fue como empezar de cero, yo ya tenía buena ruta y había caminado cuadras”, declara para La República la artista plástica Magaly Sánchez, quien este jueves 4 de septiembre inaugurará en Galería R (Hotel Casa República. Av. Sáenz Peña 208, Barranco) su última muestra individual: (IN)EXPLICABLE.

La muestra, la decimosegunda en la trayectoria de Magaly Sánchez, está conformada por 14 piezas (acrílico sobre lienzo) que nos revelan una mirada interior o personal. Lo dicho hay que subrayarlo, porque quienes conocen la poética de la artista, saben que la misma siempre ha estado pautada por el cuestionamiento, lo explícito y lo frontal, y nada mal le ha ido. A saber, esto dijo el poeta César Calvo sobre la primera exposición de Magaly Sánchez, Pinturas, en 1995:

“A quienes observamos las galerías en los últimos años y extrañamos cada vez más a Sérvulo, cada vez más a Humareda, y cada vez más a la pintura, estas creaciones de Magaly Sánchez vienen a mitigarnos la nostalgia”.

Esa primera exposición, en la que Magaly Sánchez partió de la dimensión de la sexualidad femenina, dialogó con otra muestra, que a la fecha podríamos catalogar de disruptiva, llamada Sin título. Basta este par de ejemplos para precisar que lo de Magaly Sánchez exhibe la marca de agua de lo políticamente incorrecto.

"En el centro". Imagen: Difusión.

“Con el tema de la sexualidad femenina fui totalmente frontal. En los inicios, mi trabajo era brusco porque trataba de cambiar muchas cosas de manera brusca. Yo no tenía filtros, no te daba pie a la conceptualización. Hay, efectivamente, una denuncia, porque de jovencita me imponían muchas cosas, el tema de mujer estaba supeditado a muchas cosas. Por ejemplo, no quería usar sostén, pero lo tenía que usar. No quería pintarme la cara, pero había que maquillarse. Una vez dije que quiero ser artista y me dijeron: ¿para qué quieres ser artista?, eres limeña de clase media, te casas con alguien de plata y sigues pintando, ¿para qué quieres hacer carrera? También me lo han dicho galeristas. Sacar adelante profesionalmente la carrera era un reto, porque mi tema era el de la mujer. Además, los tiempos en que yo viví, como el terrorismo, la crisis económica, el gobierno de Velasco, no impidieron que me dedicara a pintar. Sé lo que es hacer una trayectoria”.

"Etérea". Pieza de 2025. Imagen: Difusión.

Magaly Sánchez se fue a vivir a México en 2023, con la única finalidad de expandir su propuesta en otro contexto con más posibilidades de difusión. No es novedad: el circuito limeño es hermético, pequeño y “muy controlado. Solo en tres distritos se mueve el arte contemporáneo. En México me enfrenté a la soledad y lo que venía trabajando en De Sur a Norte fue cambiando a lo que ahora es (IN)EXPLICABLE. Mucho tuvo que ver la soledad y empecé a ser más honesta conmigo misma. Hay experiencias que solo las puedes explicar después de haberlas vivido”, complementa la artista y se deduce que este es su proyecto más íntimo.

La esencia de la mujer recorre toda la obra de Magaly Sánchez. En este orden de cosas, ella es la más indicada para decirnos cuánto le costó hacer una trayectoria siendo mujer. “Es el entorno en el que vives. Aquí se califica a la gente por cómo vistes, que es capital. ¿Por qué ese artista cobra más que tú si tú tienes más trayectoria? Esto ha existido todo el tiempo y lo que hice fue trabajar a punta de cincel y pico, así se va tallando la piedra. A mí me ha pasado de todo, como en botica”.



"Me enfrenté a situaciones que solamente cuando las vives las puedes explicar, incluso explicar a ti mismo". Foto: Marco Cotrina.

Magaly Sánchez tiene la autoridad para decir las cosas. A la pregunta sobre si ha sufrido ascoso, dice: “Por supuesto que he sufrido acoso” y añade igualmente que no ha visto mucho apoyo entre las mujeres.

(IN)EXPLICABLE es una exposición sobre la migración y la experiencia humana. No es que nos hallemos ante una Magaly Sánchez distinta. Por lo que ha dicho, no. Sigue siendo la misma, pero desde otra perspectiva que otorga lo vivido y que forma parte de una comunión en la que habitan varias Magaly Sánchez.

“Lo que has dicho es muy importante. He hecho una comunión. De tanto confrontar, ¿por qué no lo transformo? En lugar de confrontar a la Magaly de ahora con la que iba al No Helden y al Biz Pix, yo abrazo a esa Magaly y con ella camino. Por eso, esta exposición tiene un corte existencial. Acá está la Magaly hija, la Magaly mamá. En (IN)EXPLICABLE hay una reunión, porque al fraccionar todo se te va como creador”.