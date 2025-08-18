Nuevos requisitos para obtener la nacionalidad peruana por matrimonio: ¿cómo tramitarla?

El requisito de años de matrimonio para la nacionalidad peruana se incrementa con la nueva ley | Migraciones

El requisito de años de matrimonio para la nacionalidad peruana se incrementa con la nueva ley | Migraciones

La naturalización por opción, que posibilita obtener la nacionalidad peruana por la vía del matrimonio, es una de las opciones más populares entre los extranjeros residentes en el Perú para convertirse en ciudadanos del país. De acuerdo con Migraciones, un 80% de los 4.272 naturalizados desde diciembre de 2016 lo hicieron por contraer nupcias con un peruano o peruana.

No obstante, el matrimonio no es el único requisito de las autoridades peruanas para obtener la ciudadanía, ya que se exigen varios otros documentos y condiciones. Además, la nueva ley de nacionalidad, que entrará en vigencia al ser reglamentada, aumenta varias de estas condiciones, por los cambios en la dinámica migratoria mundial y la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana.

Requisitos para obtener la nacionalidad peruana por matrimonio

Conforme a la ley en vigor, estos son los requisitos vigentes para acceder a la nacionalidad peruana por matrimonio:

Residir en el país por un mínimo de 2 años seguidos en condición de casado/a con peruano/a.

Declaración expresa de la voluntad de adquirir la nacionalidad peruana.

Carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales, tener buena conducta y solvencia moral.

Gozar de plena capacidad civil.

Tener y exhibir el carnet de extranjería actualizado y con residencia vigente.

Con la Ley 32421, recientemente promulgada y que entrará en vigor con su reglamento, los requisitos pasarán a ser los siguientes:

Acreditar la unión matrimonial con un peruano/a por un tiempo mínimo de 4 años continuos e inmediatos a la presentación de la solicitud

Contar con residencia migratoria en el territorio de la República del Perú

Expresar su voluntad de obtener la nacionalidad peruana ante la autoridad competente.

Demostrar que el cónyuge es peruano o peruana mediante la partida de nacimiento que compruebe su nacionalidad o con el título o registro de obtención de la nacionalidad peruana, y con el DNI cuyo domicilio coincida con el declarado por la persona solicitante.

A esto se suman las condiciones generales para obtener la nacionalidad peruana bajo la nueva norma:

Gozar de plena capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, según lo previsto en el Código Civil.

Conocimiento del idioma castellano o alguno de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Perú o en la ley de la materia, si uno de ellos no es su lengua materna.

Conocimientos generales de la historia y geografía del país, así como de la Constitución Política del Perú, del arte y cultura, ciudadanía, educación cívica y actualidad nacional, que serán evaluados.

Residencia migratoria mínima en el territorio nacional.

Calidad migratoria de residente vigente en el territorio nacional.

Datos actualizados de la correspondiente información migratoria.

Ingresos económicos de fuente lícita, que permitan solventar sus gastos en el territorio nacional.

No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales vigentes dentro del territorio nacional ni en el extranjero; en este último caso, el reglamento puede establecer un plazo mayor de vigencia al del documento respectivo.

No tener notificación que ponga en peligro la seguridad nacional, orden interno y orden público, presentando para ello la constancia en el sistema INTERPOL – Ficha de Canje Internacional, o documento análogo expedido por organismo internacional.

La documentación emitida en el extranjero debe ser apostillada o legalizada en las oficinas del consulado peruano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tener la traducción al idioma castellano por traductor colegiado o público juramentado, o especial, de ser el caso.

Nacionalidad de origen con la que ingresó al territorio nacional, con la presentación del pasaporte vigente de dicho país.

Otros requisitos y condiciones especiales para acceder a la nacionalidad por matrimonio serán detallados en el reglamento de la ley. Los trámites iniciados antes de la vigencia de la nueva norma continuarán según las leyes vigentes a la fecha de la presentación.

El proceso de obtención de la nacionalidad por matrimonio no queda inválido con el fallecimiento del cónyuge nacional, mientras se cumplan los requisitos de la norma. La ciudadanía ya obtenida tampoco se pierde en caso de muerte o divorcio del cónyuge peruano/a, salvo que se compruebe su participación en el hecho de muerte del connacional.

¿Cómo tramitar la nacionalidad peruana por matrimonio?

Si cumples con los requisitos establecidos por ley, podrás solicitar tu nacionalidad por matrimonio con los siguientes documentos:

Formulario PA - Nacionalización. Número de recibo y la fecha de pago por derecho de trámite. Partida o acta de matrimonio civil original inscrita en Reniec con una antigüedad no mayor de 30 días calendario. Partida de nacimiento original del cónyuge peruano, o verificar el título o registro correspondiente en caso se trate de un ciudadano nacionalizado. Copia simple del pasaporte vigente del solicitante. Acredita ingresos familiares por parte de los cónyuges. Declaración jurada simple de convivencia de los cónyuges y de que subsiste el vínculo matrimonial, firmada por ambos. Declaraciones juradas del estado de salud, de domicilio, de carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales en el Perú y el extranjero. Ficha de Canje Internacional emitido por la OCN INTERPOL Lima de la Policía Nacional del Perú con fecha de expedición no mayor a 6 meses. DNI del cónyuge peruano. El domicilio debe coincidir con el declarado por el solicitante.

Una vez tengas todos los documentos, sigue estos pasos: