Sociedad

Crean falsa comisaría para estafar con la venta de productos por internet en Chimbote

La Policía Nacional del Perú desarticuló una falsa comisaría y agencia de encomiendas utilizada por estafadores que ofrecían productos a precios bajos por internet en todo el país, pero nunca los entregaban.

Desarticulan banda criminal que operaba desde falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote
Desarticulan banda criminal que operaba desde falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote | Composición LR | Captura América

La Policía Nacional del Perú realizó un operativo en el asentamiento humano Ramal Playa, en Chimbote (Áncash), donde descubrió una vivienda adaptada como una falsa comisaría y una agencia de encomiendas utilizada para cometer estafas por internet. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a siete personas vinculadas a la banda criminal que ofrecía productos a través de videollamadas, los cuales nunca llegaban a los compradores.

Los estafadores pintaron las paredes con el característico color verde de la Policía e instalaron objetos para simular una dependencia policial, como chalecos y escritorios. En la otra parte del inmueble recrearon una supuesta oficina de la empresa de envíos Shalom, incluso con un código QR de Yape, con el fin de dar la apariencia de legalidad a sus operaciones fraudulentas.

Desarticulan falsa comisaría y agencia de encomiendas usadas para estafas por internet

Uno de los objetos incautados fue una motocicleta, que los delincuentes utilizaban para atraer a las víctimas con precios bajos. Los estafadores ofrecían los productos a través de redes sociales y, una vez convencidos los compradores, les exigían el pago del monto acordado, asegurando que la mercancía sería enviada y tramitada desde las habitaciones falsas acondicionadas como comisaría y agencia de encomiendas.

El comandante PNP Percy Chacón Zevallos, jefe del Depincri Chimbote, explicó que esta estrategia “permitía hacer creer a los agraviados que la dependencia policial o los efectivos que laboraban en el lugar estaban entregando la documentación respectiva para guiar su producto a otras provincias”.

Según las autoridades, “con una fotografía o video, aparentando estar en una dependencia policial, los agraviados eran convencidos de que se solicitaba documentación para trasladar los vehículos a determinados lugares, manipulándolos para realizar los depósitos respectivos”.

Las víctimas provenían de distintas partes del país y ninguna habría recibido las compras realizadas. Durante las diligencias, la Policía decomisó todos los objetos utilizados en las falsas habitaciones, incluyendo prendas de vestir policiales, mobiliario y material impreso con logos falsificados.

Las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables vinculados a la banda criminal, así como a las personas afectadas por esta modalidad de estafa.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

