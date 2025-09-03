Crean falsa comisaría para estafar con la venta de productos por internet en Chimbote

Desarticulan banda criminal que operaba desde falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote | Composición LR | Captura América

La Policía Nacional del Perú realizó un operativo en el asentamiento humano Ramal Playa, en Chimbote (Áncash), donde descubrió una vivienda adaptada como una falsa comisaría y una agencia de encomiendas utilizada para cometer estafas por internet. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a siete personas vinculadas a la banda criminal que ofrecía productos a través de videollamadas, los cuales nunca llegaban a los compradores.

Los estafadores pintaron las paredes con el característico color verde de la Policía e instalaron objetos para simular una dependencia policial, como chalecos y escritorios. En la otra parte del inmueble recrearon una supuesta oficina de la empresa de envíos Shalom, incluso con un código QR de Yape, con el fin de dar la apariencia de legalidad a sus operaciones fraudulentas.

Desarticulan falsa comisaría y agencia de encomiendas usadas para estafas por internet

Uno de los objetos incautados fue una motocicleta, que los delincuentes utilizaban para atraer a las víctimas con precios bajos. Los estafadores ofrecían los productos a través de redes sociales y, una vez convencidos los compradores, les exigían el pago del monto acordado, asegurando que la mercancía sería enviada y tramitada desde las habitaciones falsas acondicionadas como comisaría y agencia de encomiendas.

El comandante PNP Percy Chacón Zevallos, jefe del Depincri Chimbote, explicó que esta estrategia “permitía hacer creer a los agraviados que la dependencia policial o los efectivos que laboraban en el lugar estaban entregando la documentación respectiva para guiar su producto a otras provincias”.

Según las autoridades, “con una fotografía o video, aparentando estar en una dependencia policial, los agraviados eran convencidos de que se solicitaba documentación para trasladar los vehículos a determinados lugares, manipulándolos para realizar los depósitos respectivos”.

Las víctimas provenían de distintas partes del país y ninguna habría recibido las compras realizadas. Durante las diligencias, la Policía decomisó todos los objetos utilizados en las falsas habitaciones, incluyendo prendas de vestir policiales, mobiliario y material impreso con logos falsificados.

Las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables vinculados a la banda criminal, así como a las personas afectadas por esta modalidad de estafa.

