Sociedad

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

El suboficial fue intervenido por la Dirección Contra la Corrupción de la PNP tras una denuncia ciudadana en San Borja. El dinero habría sido exigido a cambio de gestionar beneficios sociales y alterar registros oficiales.

PNP detiene a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000
Composición LR | Difusión

Este martes 2 de setiembre, un efectivo del Ejército peruano fue detenido en flagrancia por presuntamente solicitar una coima de S/5.000 a un ciudadano. La intervención fue realizada por agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), tras una operación encubierta que permitió comprobar la recepción del monto al momento de la transacción.

El detenido fue identificado como el ST3 EP Jhoel Albert Roncal Rodríguez (41), quien trabajaba en el área de Economía de su institución. Según la denuncia, el militar ofreció gestionar la entrega de beneficios sociales y viáticos a un ciudadano recientemente dado de baja por insuficiencia técnica, además de alterar registros administrativos que afectarían su situación legal y económica.

PUEDES VER: Teniente del Ejército es acusado de filtrar 3.600 municiones de guerra desde la Villa Militar de Chorrillos

lr.pe

Detienen a miembro del Ejército en San Borja

La intervención se llevó a cabo en el Parque La Felicidad, en el distrito limeño de San Borja. Según la denuncia, el militar y otro técnico del Ejército habrían exigido el pago como condición para facilitar trámites internos y mejorar la situación del denunciante. Entre las promesas, se incluía la supuesta anulación de los efectos de una demanda por alimentos.

"De acuerdo con la denuncia, los implicados habrían ofrecido además modificar su situación administrativa y anular los efectos de una demanda de alimentos, con el propósito de que el denunciante perciba un monto mayor, que oscilaría entre S/ 18.000 y S/ 23.000", indicaron a través de un comunicado.

PUEDES VER: Detienen a sargento del Ejército que extorsionó a familia con explosivo por S/50.000 en Trujillo

lr.pe

Suboficial fue detenido en flagrancia, según Dircocor

Las autoridades montaron un operativo con apoyo del denunciante, quien colaboró con las fuerzas del orden para identificar a los involucrados. Gracias a esta acción, se logró la detención en flagrancia del suboficial y se incautaron pruebas relevantes para la investigación.

La Dircocor informó que continuará con las diligencias para reunir todos los elementos de prueba y remitir el caso al Ministerio Público. Mientras tanto, el Ejército del Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la detención de su miembro activo.

