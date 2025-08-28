HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Judicialidad

Corte del Santa realizó Simposio con especialistas en Derecho Penal, Criminología y Victimología

El juez superior Paúl Quezada Apián inauguró y clausuró el evento, que atrajo la atención de estudiantes de Derecho en Chimbote, fortaleciendo la capacitación académica en estas áreas.

Destacaron temas como la protección judicial de la víctima, el rol del juez en el modelo acusatorio y las nuevas tendencias en criminología. Fuente: Difusión.
Destacaron temas como la protección judicial de la víctima, el rol del juez en el modelo acusatorio y las nuevas tendencias en criminología. Fuente: Difusión.

Con éxito se realizó el simposio internacional en Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Victimología, organizado por la Corte Superior de Justicia del Santa. El evento congregó a expertos de España, Colombia, México y Perú, en el auditorio del Colegio de Abogados del Santa.

"La Protección judicial de la víctima, desde la moderna victimología", fue el primer tema de la tarde y fue dictado por el Dr. Julio César Matos Quesada. Posteriormente, el Dr. Mario César Medrano Montoya expuso sobre el Rol del juez en el nuevo modelo acusatorio garantista.

El tercer tema fue "El derecho penal en el umbral del siglo XXI", y lo dictó el Dr. Mario Fajardo Toledo, natural de México. El colombiano Jorge Restrepo Fontalvo disertó sobre las "Nuevas tendencias en el estudio de la criminología".

La Dra. Maite Muiña Ruiz, de nacionalidad española, finalizó el evento con la ponencia titulada, Modernización de la criminología en Europa.

En representación del Dr. Oscar Pérez Sánchez, titular de la Corte, asistió el juez superior doctor Paúl Quezada Apián, quien tuvo a su cargo la apertura y el cierre del evento académico que concitó especial atención entre los estudiantes de Derecho de las casas superiores de estudio de Chimbote.

Notas relacionadas
Dos homicidios en las últimas 24 horas

Dos homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

LEER MÁS
Juzgado de Huarmey realizó dos audiencias al inicio de Jornada Extraordinaria de Descarga

Juzgado de Huarmey realizó dos audiencias al inicio de Jornada Extraordinaria de Descarga

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura entregó apoyo a adultos mayores

Corte de Piura entregó apoyo a adultos mayores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Judicialidad

Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

Más de 120 adultos mayores participaron en taller sobre promoción de sus derechos

Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota