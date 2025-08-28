Corte del Santa realizó Simposio con especialistas en Derecho Penal, Criminología y Victimología

Destacaron temas como la protección judicial de la víctima, el rol del juez en el modelo acusatorio y las nuevas tendencias en criminología. Fuente: Difusión.

Con éxito se realizó el simposio internacional en Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Victimología, organizado por la Corte Superior de Justicia del Santa. El evento congregó a expertos de España, Colombia, México y Perú, en el auditorio del Colegio de Abogados del Santa.

"La Protección judicial de la víctima, desde la moderna victimología", fue el primer tema de la tarde y fue dictado por el Dr. Julio César Matos Quesada. Posteriormente, el Dr. Mario César Medrano Montoya expuso sobre el Rol del juez en el nuevo modelo acusatorio garantista.

El tercer tema fue "El derecho penal en el umbral del siglo XXI", y lo dictó el Dr. Mario Fajardo Toledo, natural de México. El colombiano Jorge Restrepo Fontalvo disertó sobre las "Nuevas tendencias en el estudio de la criminología".

La Dra. Maite Muiña Ruiz, de nacionalidad española, finalizó el evento con la ponencia titulada, Modernización de la criminología en Europa.

En representación del Dr. Oscar Pérez Sánchez, titular de la Corte, asistió el juez superior doctor Paúl Quezada Apián, quien tuvo a su cargo la apertura y el cierre del evento académico que concitó especial atención entre los estudiantes de Derecho de las casas superiores de estudio de Chimbote.