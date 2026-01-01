HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica
Sociedad

Sobreviviente del choque de trenes en Cusco revela instantes de caos: ''La gente empezó a romper los vidrios para salir"

Tras el impacto, los pasajeros auxiliaron a los heridos en medio del caos, rompiendo vidrios para escapar, mientras la evacuación se complicaba en la ruta hacia Machu Picchu.

Testimonio de pasajera tras accidente en Machu Picchu
Testimonio de pasajera tras accidente en Machu Picchu | Luis Álvarez/La República

El pasado 30 de diciembre de 2025, la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, uno de los principales corredores turísticos del Cusco, fue escenario de una colisión frontal entre trenes de las empresas Peru Rail e Inka Rail. El accidente dejó como saldo un maquinista fallecido y más de 100 personas heridas, entre turistas nacionales, extranjeros y trabajadores ferroviarios.

Tras el impacto, se vivieron escenas de pánico y confusión dentro de los vagones. Personas de distintas edades, entre adultos mayores, niños y familias enteras, intentaron ponerse a salvo en medio del caos. Días después del accidente, Fernanda Sauñe Dávalos, pasajera de Inka Rail que aún se encuentra en proceso de recuperación, relató en primera persona los dramáticos momentos que vivió.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“En menos de un minuto se produjo el choque. La gente salió disparada hacia adelante, los niños se caían, las mesas se rompieron. Yo me golpeé contra algo y me reventé el labio”, contó la joven, quien viajaba junto a su enamorado con la ilusión de pasar las fiestas de fin de año en la maravilla del mundo.

PUEDES VER: Accidente en Machu Picchu EN VIVO: error humano habría causado accidente que dejó un muerto y 107 heridos

Así se vivieron los primeros minutos tras la colisión de trenes en Machu Picchu

Según su testimonio, durante los primeros instantes tras el choque, los pasajeros con lesiones leves comenzaron a auxiliar a quienes se encontraban en peor estado.“Había turistas que eran médicos y empezaron a atender a los más graves, algunos con heridas en la cabeza. Nos dieron gasas y bolsitas con hielo para calmarnos”, explicó.

La evacuación se volvió crítica ante la imposibilidad de salir con normalidad de los vagones.“La gente empezó a romper los vidrios para salir y luego abrieron las puertas para ayudar a quienes no podían caminar”, detalló la pasajera.

Tras abandonar los trenes, los heridos y pasajeros caminaron siete minutos por las vías hasta llegar a una estación cercana, donde permanecieron alrededor de una hora antes de ser trasladados en otros trenes hacia Aguas Calientes.

Sauñe contó que este era su primer viaje a Machu Picchu y que tenía previsto pasar las fiestas de fin de año junto a su pareja. “Quería pasar Año Nuevo allá, tenía todo comprado y planeado”, lamentó. Añadió que la empresa se comprometió a cubrir los gastos médicos derivados del siniestro y cuestionó duramente lo ocurrido. “Claramente fue negligencia. No es posible que dos trenes que siempre transportan turistas circulen por la misma vía. Hasta ahora no nos dicen cuál fue la razón”, afirmó.

PUEDES VER: Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Detienen a cuatro trabajadores de Perú Rail

Tras el choque de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sector de Pampacahua, distrito de Ollantaytambo, la policía detuvo a cuatro trabajadores de Perú Rail e Inka Rail.

El jefe de la Macro Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra informó que las detenciones, realizadas como parte de una investigación fiscal y diligencias preliminares, incluyeron pruebas de alcoholemia. Los detenidos permanecen bajo custodia policial en Cusco y Ollantaytambo.

