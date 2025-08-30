Tres homicidios en las últimas 24 horas

La criminalidad sigue dejando su huella de muerte en el país. Durante la última jornada, al menos tres personas perecieron a manos de sicarios en Lima y las regiones de Áncash y Tumbes. Los casos se vinculan a una presunta extorsión contra transportistas, además de posibles ajustes de cuentas.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.872 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Falso pasajero asesina a mototaxista en Carabayllo

Un mototaxista hacía su última carrera antes de recoger a su pareja, cuando un falso pasajero lo asesinó por negarse a pagar cupo, disparándole en la cabeza. La víctima fue identificada como Freny Ramos Santos (29). El crimen ocurrió en el distrito limeño de Carabayllo.

Freny hace un mes habría retomado el servicio de mototaxista alquilado de la empresa Rosaluz Naranja S.A., pese a que anteriormente había renunciado por amenazas extorsivas.

El crimen se trataría de una represalia, ya que conductores manifiestan que pagaron 10.000 soles para evitar ataques, pero se negaron a continuar abonando, por lo que hace tres días recibieron una nueva amenaza.

“Si no se comunican desde mañana, los empiezo a matar. Ya están advertidos”, se lee en la amenaza, firmada por un delincuente que se hace llamar ‘Cabezón Tito’.

Hombre muere acribillado en vía pública de Nuevo Chimbote

Las calles de la provincia del Santa, región Áncash, fueron teñidas de sangre tras el asesinato de Jhon Richard Nicolás Ángeles (28) la noche del 29 de agosto. La víctima fue interceptada por sicarios cuando caminaba junto a un amigo por las calles del asentamiento humano Costa Verde, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Ambos varones fueron baleados, Jhon Richard Nicolás Ángeles falleció en el lugar mientras que su acompañante fue trasladado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde permanece internado.

Según las pesquisas iniciales de la PNP, todo apunta a un ajuste de cuentas, pues la víctima mortal estuvo recluida hace poco en un penal.

Joven muere acribillado en calle de distrito de Aguas Verdes

Un joven identificado como Saúl Isaac Ipanaqué Serna (24) murió acribillado la noche del 29 de agosto en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes. El hecho ocurrió en la vía pública, cerca de la zona de Arco Nuevo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego.

Saúl Isaac Ipanaqué Serna quedó malherido y fue trasladado en un mototaxi al centro de salud de la zona, donde se certificó su deceso. El crimen sería un ajuste de cuentas. La víctima había sobrevivido a un atentado similar en el 2021.