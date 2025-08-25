HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer excursionista y su perrito mueren tras caer por pendiente del cerro Chiputur en Trujillo: habrían perdido el equilibrio

PNP y personal de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad se apersonaron al cerro Chiputur para llevar a cabo las diligencias correspondientes tras la muerte de la excursionista y su mascota.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad reportó el incidente. Víctima fue identificada como Yuriko Gallardo Acosta (32).
Una mujer y su mascota fallecieron el domingo 24 de agosto tras caer de una pendiente durante una excursión al cerro Chiputur, una elevación rocosa que limita con los distritos de Salaverry, Moche y Laredo, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional emitió el reporte N° 416-2025, en el cual se detalla que el incidente fue reportado poco después del mediodía desde el distrito de Salaverry. Trascendió además que la víctima fue identificada como Yuriko Gallardo Acosta (32).

Al respecto, Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, declaró ante RPP: “Hasta ahora seguimos esperando que aparezca el guía o el líder que ha encabezado este equipo que ha subido. Sabemos que es un accidente, sabemos que es algo fortuito, pero el día de ayer nunca apareció este líder".

PNP y personal de Defensa Civil de Trujillo acudieron al cerro Chiputur para realizar las diligencias correspondientes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad indicó que tras el incidente ordenó el despliegue de agentes especializados en búsqueda y rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde se reportó la desaparición de una mujer. Además, se envió una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) con personal capacitado en primeros auxilios.

Del mismo modo, el equipo de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad se apersonó al lugar para supervisar el proceso de rescate. Por otro lado, cabe señalar que en un video grabado por uno de los participantes de la operación, se muestra el área donde se presume que ocurrió la caída de la mujer.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

UNT anula resultados de examen de Medicina 2026-1: ¿qué postulantes fueron afectados y qué pasará con ellos?

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa los horarios y las zonas afectadas del 26 al 29 de agosto

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

