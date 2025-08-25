El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad reportó el incidente. Víctima fue identificada como Yuriko Gallardo Acosta (32). | Foto: composición LR/difusión

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad reportó el incidente. Víctima fue identificada como Yuriko Gallardo Acosta (32). | Foto: composición LR/difusión

Una mujer y su mascota fallecieron el domingo 24 de agosto tras caer de una pendiente durante una excursión al cerro Chiputur, una elevación rocosa que limita con los distritos de Salaverry, Moche y Laredo, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional emitió el reporte N° 416-2025, en el cual se detalla que el incidente fue reportado poco después del mediodía desde el distrito de Salaverry. Trascendió además que la víctima fue identificada como Yuriko Gallardo Acosta (32).

Al respecto, Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, declaró ante RPP: “Hasta ahora seguimos esperando que aparezca el guía o el líder que ha encabezado este equipo que ha subido. Sabemos que es un accidente, sabemos que es algo fortuito, pero el día de ayer nunca apareció este líder".

PNP y personal de Defensa Civil de Trujillo acudieron al cerro Chiputur para realizar las diligencias correspondientes

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad indicó que tras el incidente ordenó el despliegue de agentes especializados en búsqueda y rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona donde se reportó la desaparición de una mujer. Además, se envió una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) con personal capacitado en primeros auxilios.

Del mismo modo, el equipo de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad se apersonó al lugar para supervisar el proceso de rescate. Por otro lado, cabe señalar que en un video grabado por uno de los participantes de la operación, se muestra el área donde se presume que ocurrió la caída de la mujer.

