Sociedad

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa los horarios y las zonas afectadas del 26 al 29 de agosto

Según Hidrandina, la región de La Libertad enfrentará cortes de luz del 26 al 29 de agosto. Los usuarios pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales.

Los cortes de luz forman parte de labores de mantenimiento que buscan mejorar la red eléctrica. Foto: Gerson Cardoso/LR
Los cortes de luz forman parte de labores de mantenimiento que buscan mejorar la red eléctrica. Foto: Gerson Cardoso/LR

Hidrandina, la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del Perú, advirtió a la ciudadanía que del 26 al 29 de agosto de 2025 se realizarán cortes de luz en TrujilloLa Libertad. Por lo tanto, diferentes sectores de la ciudad sufrirán estas interrupciones.

La sucursal alertó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas labores de mantenimiento tienen como objetivo mejorar la red eléctrica. Asimismo, recomendó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las zonas y horarios que se verán impactados por estos cortes programados.

PUEDES VER: Trujillo en estado de emergencia: una medida sin rumbo que no frena la violencia

lr.pe

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, del 26 al 29 de agosto

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz Trujillo: 26 de agosto

Distrito de Víctor Larco

  • Horario: 09:00 a.m. a 11:00 a.m.
  • Zonas afectadas: Sec. La Encalada del Golf: Av. El Palmar Mz. N; Av. Fátima Mz. F, C, S, P, T, cdra. 13; Ca. Carlos Ruiz Nº 14, mza O; Ca. Los Sauces Mz. R; Mz. F, M, N, Ñ, O, P, R, R5, Z; UC. U.C. Nº 11336; Fundo La Encalada: Av. Fátima Mz. Q.; El Golf: Fundo Las Hortensias.

Corte de luz Trujillo: 27 de agosto

Distrito de Moche

  • Horario: 08:00 a.m. a 02:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Sector Alto Moche: Ca. Costa Verde, Pje. Eulogio Garrido y Jesús de Nazaret.

Distrito de Pías/Pataz

  • Horario: 0:00 a.m. a 09:00 a.m.
  • Zonas afectadas: Centro Poblado Yuracyacu.

Corte de luz Trujillo: 28 de agosto

Distrito de Trujillo (primer grupo)

  • Horario: 08:30 a.m. a 10:30 a.m.
  • Zonas afectadas: AA. HH Virgen de la Puerta: Av. Metropolitana Mz. H; Av. Nicolás de Piérola cdra. 18; Mz. A, B, C, C´, D, E, F, G´, G, H, I; Urb. Los Girasoles de san Isidro: Mz. A; Urb. Alto San Isidro: Mz. B, C, E; Urb. La Esperancita: Mz. B3; Sector Las Palmeras del Nuevo San Isidro: Mz. D, E; Urb. Palmeras del Valle: Mz. D; Sector Jardines del Progreso: Mz. D.

Distrito de Moche

  • Horario: 09:00 a.m. a 11:30 a.m.
  • Zonas afectadas: Taquila Las Flores: Ca. Miguel Grau, Ca. San Martin, Av. La Libertad, Ca. Jose Gálvez.

Distrito de Trujillo (segundo grupo)

  • Horario: 11:00 a.m. a 01:30 p.m.
  • Zonas afectadas: Barrio Chicago: Av. América Sur cdras. 17, 18, 19; Av. Gonzales Prada cdra. 8; Ca. Santa Cruz cdra. 3; Urb. El Sol: Av. América Sur cdras. 19, 20; Av. Gonzales Prada cdras. 9, 10; Ca. Cristóbal de Molina cdras 1, 2, 3; Ca. Francisco Falcon cdras. 1, 2; Ca. Garcilazo de La Vega Mz. H, cdra. 1; Mzas C, G; Urb. Santa Maria: Av. América Sur cdra. 20; Ca. Atahualpa cdra. 5; Urb. Covidunt: Mz. B.

Distrito de Huanchaco

  • Horario: 03:00 p.m.. a 05:30 p.m.
  • Zonas afectadas: AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Av. Túpac Amaru Nº 94, Ca. Ascope Mz. 94, 98; Ca. Mama Ocllo Mz. C; Ca. Micaela Bastidas Mz. 93, 94, 98; Ca. Túpac Amaru Mz. 94; Mz. 11, 88, 89, 92, 93, 94, 94 A, 97, 98, 98 A, 99, 99 A, C; Sector Valdivia Alta: Mz. 97; Sector Los Eucaliptos: Mz. C, D.

Corte de luz Trujillo: 29 de agosto

Distrito de Trujillo

  • Horario: 08:30 a.m. a 01:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Urb. San Nicolás: Av. Daniel Alcides Carrión cdras. 4, 5; Av. Jesús de Nazareth cdras. 5, 6, 7, 8; Av. Roma cdras. 4, 5; Ca Paris cdras. 1, 2, 3; Ca. Berlín Mz. B, cdra. 1; Ca. Madrid cdras. 2, 3; Ca. Moscú Mz. H, cdras. 2, 3, 4; Jr. Londres cdras 1, 2, 3; Jr. New York cdras 1,2 ,3; Jr. Pedro Muñiz cdra. 3; Jr. Tokio cdras 2, 3; Mz. J, A, C, F, G; PP. JJ Juan Velasco Alvarado: Av. Roma Mz. A, cdras 1, 4, 5; Ca. Berlín cdra. 1; Sector Jorge Chávez: Jr. New York cdra. 2; Jr. Pedro Muñiz cdra. 6.

Distrito de Cascas

  • Horario: 08:00 a.m. a 03:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Punta Moreno, Pampa de Cascas, Cojitambo, Ochape, Chepate, Higuerón, Huancay, Sausalito, Jolluco, Baños Chimú, Conoden y anexos.

PUEDES VER: UNT anula resultados de examen de Medicina 2026-1: ¿qué postulantes fueron afectados y qué pasará con ellos?

lr.pe

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

  • Interbank
  • Banco de Crédito del Perú (BCP)
  • BBVA
  • Scotiabank
  • Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

  • Agentes KasNet​
  • Tiendas Mass​
  • Western Union​

Contáctate con Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

