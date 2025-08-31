HOYSuscripcion LR Focus

Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Sociedad

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

El abogado de la familia de Sheyla Gutiérrez, la peruana hallada muerta en Estados Unidos, reveló detalles del crimen que involucraría a su pareja, Josimar Cabrera. El padre de la joven expresó su profundo dolor e indignación por la muerte de su hija.

Los familiares de Sheyla Gutiérrez exigen justicia por la muerte de la peruana encontrada sin vida en Estados Unidos. Por su parte, el padre de la víctima espera que Josimar Cabrera, la pareja de Sheyla, "pague hasta el final de sus días por lo que hizo".
Los familiares de Sheyla Gutiérrez exigen justicia por la muerte de la peruana encontrada sin vida en Estados Unidos. Por su parte, el padre de la víctima espera que Josimar Cabrera, la pareja de Sheyla, "pague hasta el final de sus días por lo que hizo". | Foto: composición LR | difusión

La familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana desaparecida en Estados Unidos, expresó su dolor luego de conocer que su cuerpo fue hallado sin vida y que el principal sospechoso del crimen es su pareja, Josimar Cabrera. Al respecto, el abogado de la familia, Jefferson Cortez, informó que el asesinato ocurrió entre el 9 y 10 de agosto en California y expuso detalles de la investigación.

"Estos hechos sucedieron entre el 9 y el 10 de agosto del presente año. Josimar habría acuchillado a Sheyla por la espalda y el pecho. Producto de ello, la habría envuelto en una sábana, en unas cortinas verdes, como hemos visto en los videos. La habría arrastrado hasta el lugar donde estaba su automóvil y habría conducido con el cuerpo de Sheyla. Luego, la habría internado en un bosque de California", declaró.

"Encontraron al Cuerpo de Sheyla y con sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Con ello se emitió la orden de captura a nivel internacional, que finalmente sirvió para poder hacer que Josimar se entregara a la justicia", añadió.

PUEDES VER: Hijos de Sheyla, víctima de feminicidio en EEUU, recibirán asistencia económica

lr.pe

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez

Acerca del crimen de Sheyla Gutiérrez, el padre de la víctima, Jorge Gutiérrez, expresó entre lágrimas su indignación y tristeza por la muerte de su hija. Él se refirió acerca de las nuevas revelaciones del caso y señaló que Josimar Cabrera la habría asesinado de manera violenta y habría tratado de justificar el delito.

"El ensañamiento que ha tenido al apuñalarla fue algo muy doloroso, muy triste al ver cómo y de qué manera atentó contra mi hija. Incluso durante su huida a Estados Unidos mostró su cobardía. Han denigrado a mi hija como mujer y como madre, manifestando que mi hija se había ido con otra persona", señaló.

PUEDES VER: Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

lr.pe

Josimar Cabrera, pareja de Sheyla Gutiérrez, la habría asesinado

El padre de Sheyla Gutiérrez contó que desde el asesinato de su hija no logra descansar con tranquilidad. Asimismo, recordó Sheyla en algún momento le confesó que el padre de sus hijos estuvo a punto de agredirla físicamente.

"Me levanto y cada mañana sin poder descansar bien y me vuelvo a hacer la pregunta. Me vuelvo a preguntar: qué pasó, cómo no nos pudimos dar cuenta de la persona que era. En una oportunidad mi hija me dijo: 'Papá, Josimar me ha faltado papá. Josimar me ha insultado y me ha querido levantar la mano'. De inmediato, yo conversé con él", indicó.

Asimismo, exigió justicia por la muerte de su ser querido y, con voz entrecortada, lamentó que sus nietos hayan quedado sin madre a tan corta edad. "Nada nos va a devolver a nuestra hija, pero como padre, como madre, como familia, sentimos que debe hacerse justicia y que este miserable pague hasta el final de sus días por lo que hizo. Todo el daño que causó a esas criaturas, al victimar a la madre de sus hijos. El menor de mis nietos acaba de cumplir 4, el siguiente tiene 5 y el mayor tiene 9. Imagínese la vida que les espera sin su madre", finalizó.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

