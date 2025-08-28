Hijos de Sheyla, víctima de feminicidio en EEUU, recibirán asistencia económica

El Estado subvencionará asistencia económica para los 3 hijos de Sheyla, víctima de feminicidio. | Composición LR | Difusión

El Estado subvencionará asistencia económica para los 3 hijos de Sheyla, víctima de feminicidio. | Composición LR | Difusión

Tras casi cinco años de vigencia de la Ley 30364, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que los tres hijos de Sheyla Lisbet Gutiérrez Rosilló (32), víctima de un feminicidio en Estados Unidos, recibirán una reparación económica del Gobierno.

La ley prevé que los niños y adolescentes que quedan en desprotección por el feminicidio de sus madres pueden recibir apoyo a través de mecanismos de protección y asistencia, incluyendo una asistencia económica cubierta por el Programa Aurora del MIMP.

El apoyo se canaliza mediante estrategias para garantizar atención emocional, física y, de ser el caso, la gestión de medidas de protección y restitución de derechos para los menores afectados.

LES DARÁN S/600 BIMESTRALES

En ese sentido, el MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, anunció medidas extraordinarias de apoyo a los hijos y familia de Sheyla.

La titular de ese portafolio, Ana Peña Cardoza, precisó que el Estado brindará a cada uno de los tres niños una asistencia económica de 600 soles cada dos meses hasta que cumplan 28 años, siempre que continúen estudiando, y que todos los gastos del traslado del cuerpo al Perú serán asumidos íntegramente por el Estado.

“Vamos a gestionar una asistencia económica para que puedan recibir una suma de 600 soles bimestrales hasta que cumplan 28 años mientras que sigan estudiando, será por cada niño”, afirmó la ministra.

Y agregó: “Todos los gastos del traslado y traer el cuerpo de Sheyla al Perú va a ser asumido por el Estado. Sabemos que esto no va a reparar el dolor, pero es importante que la familia no tenga una preocupación económica adicional, y que este caso terrible, que ha dejado a tres niños pequeños en esta situación, nos sirva como país para reflexionar y pensar qué necesitamos hacer para romper el círculo de la violencia”, sostuvo.

La ley 30364 garantiza a huérfanos por el feminicidio de sus madres, su derecho a ser protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias.

También tienen derecho a que el Estado les asigne una cobertura integral de salud que debe cubrir todas sus necesidades de atención.

En efecto, de manera complementaria, el MIMP vviene brindando apoyo psicológico, social y educativo a los tres menores, quienes cuentan con becas escolares y dos laptops para sus estudios.

También se interpuso denuncia por violencia contra su progenitor, logrando medidas de protección a favor de los niños, que permanecen al cuidado de su abuela materna con seguimiento especializado para su recuperación emocional y el proceso de duelo. Asimismo, el Ministerio solicitó garantías personales y rondas de patrullaje diario para la familia.

PIDEN AGILIZAR EXTRADICIÓN

Antes, el Ministerio de la Mujer había gestionado la incorporación del investigado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. El presunto feminicida, Jossimar Cabrera Cornejo, se entregó el miércoles en la sede de Interpol Lima acompañado de su abogado.

Jessie Gutiérrez, hermana de la víctima, quien fue informada directamente por el jefe de Interpol en Perú, expresó su alivio por la entrega, aunque señaló que habría ocurrido más por la presión mediática que por un real arrepentimiento del acusado.

“Quiero creer que es por conciencia, pero lo más importante ahora es que se agilicen los trámites para su extradición y que responda por la muerte de mi hermana”, indicó.

Un equipo de especialistas del MIMP acompaña a los familiares con soporte legal y emocional.

En California, donde ocurrió el crimen, el asesinato en primer grado es considerado un delito grave sancionado con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o penas de entre 25 años a perpetuidad. La pena de muerte se encuentra suspendida. La decisión final sobre la condena dependerá del fiscal a cargo del caso.