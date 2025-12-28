HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      
Sociedad

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

La Tinka sortea este 28 de diciembre un pozo acumulado de más de S/15 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.

Revisa los resultados La Tinka HOY, domingo 28 de diciembre y conoce la jugada ganadora. | Foto: composición LR/La Tinka
Revisa los resultados La Tinka HOY, domingo 28 de diciembre y conoce la jugada ganadora. | Foto: composición LR/La Tinka

El domingo 28 de diciembreIntralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/15 millones. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

Temblor en Perú HOY, 27 de diciembre: ¿En qué lugar se produjo el último sismo de magnitud 6,0?

LEER MÁS
Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

Fuerte temblor en Chimbote: sismo de magnitud 6,0 también se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

LEER MÁS
Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

Caen presuntos autores del asesinato de dos trabajadores de ladrillera Pirámide

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025