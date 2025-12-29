HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Voraz incendio consume local de chatarrería en Chorrillos: dueño denuncia presuntas extorsiones

El propietario denunció amenazas por parte de desconocidos desde hace siete meses. El fuego se habría originado tras el lanzamiento de artefactos explosivos en el local.

Diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Foto: Composición LR
Diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Foto: Composición LR

Un fuerte incendio se registró la noche del domingo 28 de diciembre dentro de una chatarrería de metales, generando alarma entre los vecinos de la zona. El siniestro dejó la fachada del local completamente consumida por el fuego, mientras una densa humareda se elevaba en los alrededores.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 p. m., en la avenida Alameda Sur, cruce con Andrés Avelino Cáceres, en la urbanización Villa Nicolasa, en el distrito de Chorrillos. Hasta el lugar llegaron al menos 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron confinar el incendio, aunque este no fue apagado en su totalidad hasta el momento.

Incendio consume local de chatarrería en Chorrillos

Según información preliminar, el fuego se habría iniciado luego de que dos sujetos desconocidos tocaran la puerta del local y, de manera inmediata, arrojaran dos artefactos explosivos, lo que provocó el incendio dentro del almacén.

Si bien el incendio fue controlado por los bomberos, las labores continuaron para remover los escombros y evitar que alguna chispa pudiera reavivar las llamas. El siniestro también afectó la empresa de transporte público Sur Lima aledaña, así como una vivienda.

Dueño del negocio denuncia extorsiones previas

El propietario del local señaló que venía siendo víctima de presuntos extorsionadores desde hace siete meses. Según indicó, los sujetos le exigían pagos de 2.000 S/., montos a los que no accedió.

Asimismo, el dueño del negocio reveló que ya había recibido amenazas previas por parte de estas personas y que incluso había considerado mudarse y cambiar de ubicación su negocio, ante el temor por su seguridad. El incendio habría ocurrido luego de negarse a cumplir con las exigencias, sin embargo, esto viene siendo investigado por las autoridades.

