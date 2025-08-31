HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     
Sociedad

Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

Se continúan registrando casos de violencia sexual en contra de menores en la comunidad Awajún, en Condorcanqui, Amazonas. Por ello, esperan que la implementación de la Fiscalía contribuya a acelerar las denuncias y a garantizar la justicia.

Exigen justicia y celeridad en casos de menores abusadas. Foto: composición LR
Exigen justicia y celeridad en casos de menores abusadas. Foto: composición LR

El Ministerio Público anunció la próxima implementación de una Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en Yutupis, en el distrito de Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Esta medida responde a los informes sobre el aumento de casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en la zona.

Al respecto, el fiscal adjunto provincial penal Mixto, Richard Vilchez, señaló que la creación de la Fiscalía se da a favor de la población Awajún tras escuchar el llamado de las lideresas awajún, quienes han demandado la presencia de autoridades para atender de manera adecuada sus denuncias. En ese sentido, indicó que esta sede permitirá que los casos sean investigados con mayor celeridad, con el fin de que las víctimas consigan justicia.

Además, se refirió acerca de las coordinaciones que se realizan para poner en marcha la nueva sede. "Nuestra labor es permanente, atendemos las 24 horas del día los siete días de la semana, pero requerimos más personal, energía con paneles solares y la implementación de una comisaría para reforzar el trabajo en la zona", señaló.

PUEDES VER: Detonan explosivo en conocida financiera frente al Hospital de Collique: sería el segundo ataque en menos de una semana

lr.pe

Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer será implementada en comunidad Awajún

El contexto en el que se implementa esta nueva Fiscalía es alarmante. De acuerdo a Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, los casos de abuso sexual en contra de menores de edad se continúan registrando. Ella indicó que la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM) le informó que existen al menos cuatro nuevos casos, y que una adolescente se encuentra en riesgo de embarazo tras haber sido víctima de violación. "Es lamentable seguir escuchando estas situaciones. Los casos no han parado. Todavía hay contagios de VIH", señaló Pioc.

Asimismo, se refirió acerca de la creación de la Fiscalía y señaló que esta nueva sede debe estar "bien equipada, con profesionales, fiscales y psicólogas mujeres, que brinden confianza a las víctimas". En ese sentido, señaló que esperan la permanencia de médicos legistas y la disponibilidad de cámara Gessel.

"En Nieva, un médico legista llega cada 2 semanas. No hay permanencia en la cámara gessel. Esperamos que el médico legista también sea mujer porque hay mucha desconfianza en el médico legista. Hay personas que han denunciado que no han tenido un buen trato", indicó.

PUEDES VER: Menor es atacada por serpiente venenosa y logra sobrevivir a letal mordedura en comunidad de Loreto

lr.pe

Además, la presidenta del Consejo destacó la necesidad de que los profesionales que trabajen en la Fiscalía conozcan los idiomas indígenas como el Awajún y Wampis. "Las hermanas indígenas deben contar con traductoras que hablen ambas lenguas para poder entender y expresar sus testimonios", explicó.

También, denunció que las víctimas a menudo se sienten incomprendidas o maltratadas durante el proceso de denuncia y resaltó que la justicia en la provincia de Condorcanqui es excesivamente lenta.

"A veces reprograman una fecha y no está el fiscal o juez, y tienen que volver a reprogramar y traer a la víctima. Muchas de ellas rechazan la atención porque no hay una justicia inmediata. Muchas de ellas ya son madres de familia, ya han pasado años sin tener justicia. La justicia es muy lenta en Condorcanqui. No se ven los resultados", manifestó.

Por último, exigió que las autoridades mejoren la eficacia del sistema judicial en la región. "Es necesario que el personal esté bien capacitado y que las condiciones de trabajo les permitan llevar a cabo su labor de manera efectiva", dijo.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis: vecinos en este distrito podrán tramitarlo sin costo durante setiembre si cumplen estos requisitos

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fiscal Mirko Cano sobre defensa de ministros a Nicanor Boluarte: "Es inaudito en una democracia"

Fiscal Mirko Cano sobre defensa de ministros a Nicanor Boluarte: "Es inaudito en una democracia"

LEER MÁS
Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

LEER MÁS
Investigan reunión entre Tomás Gálvez y Castillo Alva: fiscal denuncia reglaje y anuncia demanda contra Delia Espinoza

Investigan reunión entre Tomás Gálvez y Castillo Alva: fiscal denuncia reglaje y anuncia demanda contra Delia Espinoza

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato

LEER MÁS
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

LEER MÁS
Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota