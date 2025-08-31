Este sería el segundo atentado a la misma entidad financiera en menos de una semana | Composición LR | Difusión

Un artefacto explosivo fue detonado al rededor de las 5:00 a.m. de esta madrugada del sábado 30 de agosto en una agencia del banco Compartamos, ubicada en la urbanización San Juan Bautista, frente al hospital Sergio E. Bernales de Collique, en Comas. El incidente fue reportado por el personal de Serenazgo del turno, quienes acudieron al lugar tras recibir la alerta.

La detonación provocó gran alarma entre los vecinos. Tras el estallido, se reportó la presencia de daños materiales en la infraestructura del local, aunque no se han registrado personas heridas. Al lugar acudieron efectivos policiales de la Comisaría Santa Isabel para iniciar las investigaciones correspondientes.

Atentado contra financiera en Collique Foto: difusión

Detonan explosivo en financiera frente al hospital de Collique

A través de las imágenes registradas por miembros de serenazgo, se puede observar los daños materiales ocasionados por la explosión. Ventanas de la entrada a la entidad y algunas paredes terminaron visiblemente afectadas, por lo que se tuvo que cercar la zona para empezar con el debido proceso.

Es necesario recordar que este sería el segundo atentado contra la misma entidad en menos de una semana. Tras el primer incidente, el banco publicó un comunicado en el que lamentó lo sucedido en el distrito de Ate y comunicó a sus clientes que ya se encuentran coordinando con la PNP para esclarecer los hechos. "Expresamos nuestro profundo rechazo a los actos criminales perpetrados, los cuales constituyen una amenaza para toda la comunidad. Afortunadamente, no se registraron daños a personas; únicamente se reportaron afectaciones materiales", afirmaron.

Segundo ataque contra financiera Compartamos en menos de una semana

Este atentado se produce solo días después de un hecho similar ocurrido en el distrito de Ate, donde delincuentes también detonaron un explosivo para destruir un cajero automático de la misma entidad bancaria. En ese caso, los atacantes usaron un sistema cableado para activar la explosión a distancia, lo que causó severos daños en la infraestructura del local, ubicado en Huachipa.

