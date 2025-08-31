DNI electrónico gratis: vecinos en este distrito podrán tramitarlo sin costo durante setiembre si cumplen estos requisitos
Un distrito de Lima Metropolitana ofrecerá la tramitación gratuita del DNI electrónico para ciudadanos de cierto grupo etario. La campaña incluye toma de foto sin costo y atención en diferentes puntos del distrito.
Luego de anunciarse la campaña de masificación del DNI electrónico (DNIe) en todo el Perú a traves de la Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC, la Municipalidad distrital de San Martín de Porrres, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lanzó una campaña especial para tramitar el DNI electrónico 3.0 sin costo. Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a dos grupos etarios: menores de 17 años y adultos mayores de 60 años.
El DNI electrónico reemplaza al documento tradicional y permite a los ciudadanos acceder a trámites virtuales de manera más segura. La campaña contempla no solo la emisión por primera vez, sino también renovaciones, rectificaciones, actualización de dirección y fotografía, con cupos limitados por fecha y punto de atención.
¿Quiénes pueden acceder y qué requisitos hay?
Según la publicación de la comuna en redes sociales, esta campaña está dirigida exclusivamente para cierto grupo etario, y los interesados deberán llevar los siguientes documentos:
- Niños y adolescentes menores de 17 años: deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de luz o agua.
- Personas mayores de 60 años: deben presentar una copia del recibo domiciliario.
Además, indicaron que no se aceptarán trámites fuera de los grupos indicados ni en fechas distintas a las programadas.
Fechas y lugares de atención para DNI electrónico gratuito en SMP
El servicio será brindado en cuatro fechas específicas, distribuidas a lo largo del mes de septiembre. En cada jornada, se habilitará una sede distinta del distrito para descentralizar la atención:
- Lunes 1 y 29 de septiembre: Agencia Infantas ( Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa).
- Lunes 8 de septiembre: Agencia Municipal Nuevo San Martín (Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias).
- Lunes 15 de septiembre: Agencia Zona Comercial Industrial (Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal).
- Lunes 22 de septiembre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores (Cruce de Av. Bolognesi con Av. Industrial).
Estas fechas han sido confirmadas por la organización, y el registro será únicamente presencial y en los lugares señalados.
¿Qué es el DNI electrónico?
Este documento reemplaza al clásico carné azul o amarillo y está diseñado para facilitar trámites digitales y garantizar mayor seguridad en la identificación de los ciudadanos, según la plataforma oficial del Estado. Su chip almacena datos personales, firma digital y facilita el acceso a servicios estatales a través de plataformas electrónicas.
“El DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que el 2.0, tanto en la tarjeta de policarbonato y en el chip criptográfico que garantiza” , afirmaron. Además, este nuevo documento será usado para el voto digital a ser incorporado por la ONPE en las Elecciones Generales del 2026.
