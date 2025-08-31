Luego de anunciarse la campaña de masificación del DNI electrónico (DNIe) en todo el Perú a traves de la Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC, la Municipalidad distrital de San Martín de Porrres, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lanzó una campaña especial para tramitar el DNI electrónico 3.0 sin costo. Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a dos grupos etarios: menores de 17 años y adultos mayores de 60 años.

El DNI electrónico reemplaza al documento tradicional y permite a los ciudadanos acceder a trámites virtuales de manera más segura. La campaña contempla no solo la emisión por primera vez, sino también renovaciones, rectificaciones, actualización de dirección y fotografía, con cupos limitados por fecha y punto de atención.

¿Quiénes pueden acceder y qué requisitos hay?

Según la publicación de la comuna en redes sociales, esta campaña está dirigida exclusivamente para cierto grupo etario, y los interesados deberán llevar los siguientes documentos:

Niños y adolescentes menores de 17 años : deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de luz o agua.

: deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple del recibo de luz o agua. Personas mayores de 60 años: deben presentar una copia del recibo domiciliario.

Además, indicaron que no se aceptarán trámites fuera de los grupos indicados ni en fechas distintas a las programadas.

Fechas y lugares de atención para DNI electrónico gratuito en SMP

El servicio será brindado en cuatro fechas específicas, distribuidas a lo largo del mes de septiembre. En cada jornada, se habilitará una sede distinta del distrito para descentralizar la atención:

Lunes 1 y 29 de septiembre : Agencia Infantas ( Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa).

: Agencia Infantas ( Av. San Bernardo N.º 200, Urb. Santa Luisa). Lunes 8 de septiembre : Agencia Municipal Nuevo San Martín (Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias).

: Agencia Municipal Nuevo San Martín (Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias). Lunes 15 de septiembre : Agencia Zona Comercial Industrial (Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal).

: Agencia Zona Comercial Industrial (Calle Las Tunas N.º 308, Urb. Naranjal). Lunes 22 de septiembre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores (Cruce de Av. Bolognesi con Av. Industrial).

Estas fechas han sido confirmadas por la organización, y el registro será únicamente presencial y en los lugares señalados.

¿Qué es el DNI electrónico?

Este documento reemplaza al clásico carné azul o amarillo y está diseñado para facilitar trámites digitales y garantizar mayor seguridad en la identificación de los ciudadanos, según la plataforma oficial del Estado. Su chip almacena datos personales, firma digital y facilita el acceso a servicios estatales a través de plataformas electrónicas.

“El DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que el 2.0, tanto en la tarjeta de policarbonato y en el chip criptográfico que garantiza” , afirmaron. Además, este nuevo documento será usado para el voto digital a ser incorporado por la ONPE en las Elecciones Generales del 2026.

