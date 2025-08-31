Menor es atacada por serpiente venenosa y logra sobrevivir a letal mordedura en comunidad de Loreto

Una adolescente de 17 años logró sobrevivir tras ser mordida por una serpiente jergón, considerada una de las más peligrosas de la selva peruana, mientras se encontraba en la comunidad de Naranjal, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), su lugar de origen. El ataque ocurrió de forma repentina y la mordedura en su pie izquierdo generó una emergencia médica que puso en riesgo su vida debido a la alta toxicidad del veneno característica de esta especie.

El auxilio llegó gracias a un equipo de salud que se encontraba brindando servicios en la zona. Tras recibir atención inmediata con suero antiofídico (utilizado en casos como este) y medicamentos complementarios, la menor fue estabilizada y evacuada hacia un hospital de mayor capacidad, donde continúa su recuperación bajo monitoreo médico.

Adolescente es mordida por serpiente jergón, una de las más peligrosas del Amazonas

El ataque ocurrió cuando la adolescente caminaba por su comunidad y fue sorprendida por la serpiente indicada. Esta especie, temida en la Amazonía por su agresividad y potente veneno, puede causar daños severos como necrosis, hemorragias internas y fallas orgánicas si no se actúa rápidamente.

Alertada por la gravedad del caso, la familia de la joven la llevó de inmediato a recibir atención médica a la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona. La reacción oportuna y la cercanía de este equipo de salud fueron determinantes para que la paciente no sufriera consecuencias irreversibles. Casos como este reflejan el riesgo constante que enfrentan las poblaciones amazónicas más alejadas ante emergencias sin acceso inmediato a hospitales.

Menor de 17 años se salva de morir en Loreto

Una vez evaluada por el personal médico, la joven recibió el tratamiento correspondiente: suero antiofídico para contrarrestar el veneno, analgésicos para el dolor, corticoides para reducir la inflamación y antibióticos para prevenir infecciones. Estas acciones permitieron estabilizarla en las primeras horas críticas.

Posteriormente, se coordinó su evacuación hacia un hospital con mayor complejidad, donde su evolución continúa siendo favorable. Según fuentes oficiales, la menor se encuentra fuera de peligro y responde bien al tratamiento especializado, aunque permanece en observación médica.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.