Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Política

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que no le teme a la denuncia constitucional de Patricia Benavides y que enfrentará el proceso sin temor.

Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza. Foto: composición LR
Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza. Foto: composición LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que no le inquieta la denuncia constitucional interpuesta por Patricia Benavides ante el Congreso y recalcó que afrontará cualquier proceso sin temor, a diferencia de quienes intentan intimidar a las autoridades que los investigan.

"No tengo temor a ninguna denuncia(...) Cuando se tiene la conciencia limpia, no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación (...) No tengo temor como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen temor y no deberían tener temor", expresó en radio Yaraví.

Espinoza explicó que todavía no ha sido notificada formalmente sobre la acusación en su contra, pero que está dispuesta a presentar sus descargos cuando corresponda. A su juicio, este tipo de denuncias forman parte de una estrategia reiterada en su contra por parte de quienes buscan obstaculizar el ejercicio de sus funciones.

PUEDES VER: Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

lr.pe

"La verdad no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me tribuyen porque no he sido notificada todavía (...) Haré mis descargos como en las varias denuncias constitucionales que se me han presentado, considero de manera ligera. En realidad son denuncias que se presentan contra mí por cumplir con mis funciones, por hacer respetar la constitucionalidad, la ley. Porque acá no se trata de que voy a obedecer ilegalidades", comentó.

El 28 de agosto, la defensa de Patricia Benavides, encabezada por el abogado Juan Peña, presentó la denuncia constitucional por supuestas infracciones, abuso de autoridad y prevaricato, solicitando incluso la inhabilitación de Espinoza por 10 años. El trasfondo de este enfrentamiento está vinculado a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ordenar la reincorporación de Benavides, medida que Espinoza cuestionó en su momento.

