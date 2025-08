Falta de especialistas para mamógrafos y con resultados tardíos: el cáncer de mama se detecta muy tarde en el Perú

A pesar de que el cáncer de mama es la segunda causa de atención oncológica en los hospitales públicos del Perú, los tiempos para obtener los resultados de una mamografía pueden extenderse por más de tres meses. Esta grave situación se debe a la escasez de mamógrafos, la falta de especialistas y por equipos inoperativos. Ante esta situación, expertos en salud advierten que el gobierno de Dina Boluarte no está priorizando la detección temprana del cáncer de mama.

Y es que en el Perú, solo existen 126 mamógrafos para atender a más de 4,7 millones de mujeres entre los 40 y 69 años. Esto equivale a un mamógrafo por cada 37.981 mujeres, según un estudio de la plataforma Salud 36.

Falta de especialistas para mamógrafos

Para el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, no solo la falta de mamógrafos impide realizar despistajes de tumoraciones en las mamas, sino también la escasez de especialistas capacitados para manejar estos equipos e interpretar las imágenes.

Además, alerta sobre los altos índices de mortalidad a causa del cáncer de mama, debido a que el diagnóstico sigue siendo tardío porque tenemos un pésimo primer nivel de atención en salud. “No basta con tener un mamógrafo si no hay oncólogos o personal especializado; es todo un sistema”, dijo a La República.

Criticó que la salud de la mujer no sea una prioridad para el gobierno de Dina Boluarte ni la prevención ni el diagnóstico temprano. Y menciona que prefieren invertir en tratamientos, como medicamentos y procedimientos. “En su discurso de 2024 solo prometió dos mamógrafos y este año se olvidó de ello. Esto es una burla al dolor de la gente”.

También señaló que, aunque en algunas regiones aparece registrado un mamógrafo, no se sabe si está operativo. Y es que la mamografía es la única forma de detectar esta enfermedad de manera temprana y así poder salvar vidas.

Zamora lamentó que las mujeres llegan tarde al diagnóstico debido a que algunos mamógrafos no están funcionando, y que cuando ya se diagnostica el cáncer, el tratamiento es caro y muchas veces no es curativo, sino que solo extiende la vida, una vida llena de dolor y sufrimiento. Además, indicó que esta enfermedad empobrece a las familias. Por eso su importancia no solo sanitaria, sino también social.

Tiempo de espera

Sobre el tema, Víctor Palacios Cabrejos, asesor principal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Control del Cáncer del Congreso, indicó que el problema no solo es el acceso a una mamografía, sino también los tiempos de espera. Señala que si una paciente solicita una mamografía, esta puede demorar uno o dos meses.

Y si la mamografía presenta sospechas de cáncer, el proceso se vuelve aún más lento: desde que se toma la imagen hasta que se entregan los resultados puede pasar un mes más, y desde ese momento hasta que se realiza la biopsia, pueden pasar hasta tres meses.

Palacios comenta que, durante una visita a regiones, encontró que el Hospital Honorio Delgado de Arequipa no tenía ningún ecógrafo en buenas condiciones, y que el mamgrafo y el resonador están tercerizados.