“¡Sáquenla a la fuerza!”, escuchó la censista que le decían por teléfono a uno de los hombres que le impedían el paso para seguir su recorrido en un edificio, dentro de un condominio en Surco. Tenía la responsabilidad de continuar visitando cada uno de los departamentos; pero, en el quinto piso, dos sujetos con traje de trabajo de construcción le dijeron que no podía pasar y se acercaron a ella de forma intimidante. Lo que hizo la joven fue irse y no volver a acercarse a esa calle en sus siguientes jornadas. “Tenía un plazo para censar la zona, entonces aplacé esa parte hasta el final”, cuenta.

Según el testimonio anónimo, no existía un protocolo definido para manejar una situación como esa. “Me daba miedo. Le pregunté a mi jefa de sección cómo íbamos a terminar esa parte y me respondió que lo iba a reportar al supervisor. Pasaron los días y nunca me dieron solución”, relata. Al final, optó por pedirle a un compañero que completara el trabajo en ese lugar. Si bien este caso es de intimidación, se han reportado 37 casos de robo en el primer mes de empadronamiento, según recientes declaraciones de Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La República consultó con la entidad para conocer qué medidas de seguridad ha brindado a los censistas.

¿Cuáles son las medidas implementadas para proteger a censistas?

El INEI afirma que tiene un “Plan Integral de Seguridad Censal” para proteger a censistas, materiales e información. El plan incluye protocolos en casos de "robos, agresiones físicas, agresiones verbales, acoso sexual o agresiones sexuales, mordeduras caninas, ante un accidente de tránsito leve, ante lluvias y aluviones, trabajo en zonas rurales, trabajo en zonas de emergencia, trabajo en zonas de fronteras, entre otros”, detalla.

No obstante, empadronadores comentan que el plan no se refleja en documentos claros, sino en recomendaciones impartidas durante la capacitación. “Lo que nos mostraron fue un video de un policía dando recomendaciones. No existe protocolo como tal que indique procedimientos ni medidas. Otra coincide: “En realidad no nos han dicho cuál es el protocolo de seguridad. No nos dieron un manual”.

Solicitamos el protocolo de seguridad para censistas al INEI, pero la entidad ha indicado que es un documento interno.

¿Cómo procede el INEI si a un censista le roban la tablet?

Cuando se trata de robos, el INEI señala que el censista debe informar de inmediato a su jefe de brigada, quien avisa al Área de monitoreo. Esta, a su vez, se comunica con el Coordinador de Seguridad asignado para que brinde apoyo emocional y acompañe hacia la comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Además, el INEI rastrea la tablet robada mediante GPS y notifica a la Policía Nacional para que intente rescatar el dispositivo.

Por otro lado, si un empadronador sufre agresión física, debe ser trasladado inmediatamente a la clínica más cercana para recibir atención médica, dado que todo el personal está cubierto por un seguro.

El INEI también recuerda que existe un “Botón de Alerta” dentro de la tableta que, si es activado, se envía inmediatamente un mensaje al equipo para que acudan en su auxilio. Sin embargo, censistas comentan que no recibieron una capacitación adecuada de cómo usarlo.

Respecto a un posible cobro a los censistas si en caso les roban la tablet, el INEI ha aclarado que no se les exigirá ningún pago.

Botón de alerta

Cuando se abre el botón de ‘INEI SOS’, sale una pantalla que dice: INEI Alerta y pide rellenar los siguientes datos: DNI del titular de la tableta, nombre del titular de la tableta, número de celular del jefe de sección, número celular del supervisor, número de celular del primer censista, número de celular del segundo censista y número de celular del tercer censista. “Luego de poner todos esos datos, recién aparece el botón de pánico”, indica una empadronadora.

“En la capacitación, solo nos dijeron en qué consistía, pero sería bueno saber cuántas personas realmente saben utilizarlo. La última recomendación que nos dieron es que descarguemos la aplicación Alerta Surco”, agrega la empadronadora, que realiza sus jornadas en el mencionado distrito. También comenta que les recomendaron cubrir las tabletas con un folder o tablero por seguridad.

Las tablets de los censistas cuentan con un botón de alerta. Foto: composición LR

Un censo de tres meses

"La única vez que el Estado va a una vivienda en el Perú es durante el censo. Es la única manera de conocer cada casa, no hay otra forma. La población da la data y regresa en beneficio del Estado", expresa Renan Quispe, ex jefe del INEI, acerca de la importancia del censo. Durante su gestión, se llevó a cabo el censo nacional de 2007, realizado en un solo día, a diferencia del actual. Respecto al actual diseño de tres meses para las encuestas, tiene altas expectativas.

"La calidad de la data tiene que salir mucho mejor. Cuando se hacía en un día, los censistas no tenían que ser gente especialista, eran alumnos de quinto de secundaria. La ventaja que he visto es que, cuando se trabaja tres meses, el empadronador ya es un experto. Si en tres meses está preguntando lo mismo, se espera que la información mejore. Por allí, veo una gran ventaja", vislumbra.

Sin embargo, cabe mencionar que la página del INEI ha publicado por lo menos tres convocatorias para contratar nuevos censistas en el mes, pese a que el censo inició oficialmente el 4 de agosto. Rafael García, sociólogo y asesor del INEI en 2025 —el cual también duró tres meses—, comenta que generalmente este tipo de nuevos ingresos con el proceso de censo en marcha es aceptable de manera excepcional para paliar deserciones de fuerza mayor.

"A estas alturas ya no parece un caso excepcional, sino que pareciera un déficit de empadronadores que podría estar indicando una falla en la planificación", advierte. Precisa que el INEI sí tiene la capacidad para brindar reiteradas capacitaciones, aunque igualmente llama la atención los decesos recurrentes. Asume como hipótesis que podría deberse a fallas logísticas, pero habría que investigar los motivos.