HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que la información recogida por los censistas se envía en línea a los servidores y queda encriptada, por lo que no puede ser vista por terceros.

INEI garantiza que los datos están asegurados. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
INEI garantiza que los datos están asegurados. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

Ante un eventual robo o extravío de las tablets utilizadas en el Censo Nacional 2025, el funcionario aseguró que el INEI puede borrar de forma remota todo el contenido y localizar el dispositivo gracias a la geolocalización.

El jefe del instituto precisó, en entrevista con Encendidos de RPP, que los 40.000 funcionarios que participan del operativo pasaron filtros de antecedentes policiales y penales. Además, todos portan una credencial con código QR que permite a los ciudadanos verificar su identidad y datos en la web institucional. Recalcó también que los censistas no ingresan a las viviendas y realizan las entrevistas en la puerta.

Los datos pueden ser borrados de manera remota. Foto: Archivo GLR<br><br>

Los datos pueden ser borrados de manera remota. Foto: Archivo GLR

Protección de datos en las tablets

Morán explicó que, a diferencia de censos anteriores con cuestionarios de papel, la información ahora se ingresa en tablets y se transmite en tiempo real a los servidores del INEI, donde queda encriptada. “Ya nadie puede ver la información de la ciudadanía. Con eso garantizamos la protección de datos”, señaló.

Acciones ante robo o pérdida del equipo

La entidad puede borrar de forma remota la información de cualquier tablet sustraída. “Desde el Centro de Operaciones borramos toda la tablet”, dijo Morán, quien añadió que todos los dispositivos están geolocalizados para su ubicación.

PUEDES VER: Cuánto dura la visita de un censista y qué hacer si no estás en casa durante los Censos Nacionales 2025

lr.pe

Inicio del Censo 2025

Gaspar Morán indicó que 24.000 funcionarios comenzaron el lunes 4 de agosto a visitar viviendas en todo el país, proceso que se realizará de forma paulatina para abarcar todos los distritos. En todas las provincias del país, la recolección de información ya está en marcha.

Notas relacionadas
Caso Aydaluz Sánchez: la desaparición de una joven censista del INEI que aún no tiene explicación

Caso Aydaluz Sánchez: la desaparición de una joven censista del INEI que aún no tiene explicación

LEER MÁS
Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Autoridades originarias advierten que censos 2025 vulneran ley de datos personales

Autoridades originarias advierten que censos 2025 vulneran ley de datos personales

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

LEER MÁS
Ubican en Alto Trujillo a censista reportada como desaparecida

Ubican en Alto Trujillo a censista reportada como desaparecida

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota