¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

Ante un eventual robo o extravío de las tablets utilizadas en el Censo Nacional 2025, el funcionario aseguró que el INEI puede borrar de forma remota todo el contenido y localizar el dispositivo gracias a la geolocalización.

El jefe del instituto precisó, en entrevista con Encendidos de RPP, que los 40.000 funcionarios que participan del operativo pasaron filtros de antecedentes policiales y penales. Además, todos portan una credencial con código QR que permite a los ciudadanos verificar su identidad y datos en la web institucional. Recalcó también que los censistas no ingresan a las viviendas y realizan las entrevistas en la puerta.

Protección de datos en las tablets

Morán explicó que, a diferencia de censos anteriores con cuestionarios de papel, la información ahora se ingresa en tablets y se transmite en tiempo real a los servidores del INEI, donde queda encriptada. “Ya nadie puede ver la información de la ciudadanía. Con eso garantizamos la protección de datos”, señaló.

Acciones ante robo o pérdida del equipo

La entidad puede borrar de forma remota la información de cualquier tablet sustraída. “Desde el Centro de Operaciones borramos toda la tablet”, dijo Morán, quien añadió que todos los dispositivos están geolocalizados para su ubicación.

Inicio del Censo 2025

Gaspar Morán indicó que 24.000 funcionarios comenzaron el lunes 4 de agosto a visitar viviendas en todo el país, proceso que se realizará de forma paulatina para abarcar todos los distritos. En todas las provincias del país, la recolección de información ya está en marcha.