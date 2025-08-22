INEI descarta cobro a censistas por pérdida o robo de tabletas en el Censo 2025

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisó que los censistas del Censo Nacional 2025 no serán responsables de cubrir costos por la pérdida, hurto o robo de las tabletas que usan para empadronar.

La institución remarcó que la seguridad de los trabajadores es prioritaria y que ya se realizan gestiones administrativas para evitar cualquier cobro indebido relacionado con los dispositivos.

Descargo del INEI. Foto: INEI/ X





INEI responde a denuncias sobre cobros indebidos

A través de un comunicado en la red social X, el INEI señaló “de manera categórica” que se descarta cualquier pago por parte de los censistas. “Ningún censista asumirá pago alguno por la tableta en casos de pérdida, hurto o robo”, indicó la entidad.

La aclaración surge tras denuncias publicadas en medios, que mencionaban la existencia de contratos con Términos de Referencia (TDR) que imponían cargos a los empadronadores por la pérdida de los equipos, incluyendo moratorias en caso de no reportar el hecho a tiempo.

Seguridad y medidas adoptadas

El INEI informó que ya dispuso “la separación inmediata de los responsables administrativos vinculados a este tema” y reiteró que la seguridad de los censistas “es prioridad”. Además, recordó que, conforme al protocolo, ante un intento de robo los empadronadores “no deben oponer resistencia”.

La institución añadió que se realizan gestiones administrativas para garantizar que no exista ningún tipo de cobro, tal como se informó en el hilo publicado en redes sociales.