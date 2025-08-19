Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Algunas casas en Arequipa han sido censadas, pero otras no. | Foto: INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene realizando el Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, uno de los acontecimientos más importantes del año. Desde su inicio, el 4 de agosto, los 30 mil censistas buscan realizar el cuestionario a más de 14 millones de viviendas.

En el transcurso de este acontecimiento en la ciudad de Arequipa, los censistas han tenido inconvenientes para realizar las preguntas a sus pobladores. Algunos ciudadanos han optado por no aceptar el censo nacional como muestra de protesta hacia la presidenta del Perú, Dina Boluarte.

Ciudadanos de Arequipa no responden las preguntas del Censo Nacional 2025

A pesar de que no hubo agresiones, ni insultos, ni ningún tipo de incidentes graves, algunos arequipeños no han aceptado el censo nacional, pensando que se está realizando con un fin político. Ante esta negativa, ya han renunciado más de 250 censistas del lugar. Los pobladores no se encuentran en casa, lo que ha generado que no se llegue a la meta que se tenía prevista.

La coordinadora de la Oficina del INEI en Arequipa, Silvia Pacheco, explica que estas preguntas no tienen una actividad política. “La población tiene que entender que el censo no es una actividad política, es una actividad cívica, que se hace en todos los países cada 10 años”, comentó Silvia, quien pide a los residentes colaborar.

En Arequipa solo se han censado censado 132 mil y se tenia previsto censar 136 mil viviendas y en la poblacion 314 mil personas previstas, se empadronó a 237 mil.

¿Qué medidas tomará el INEI ante esta negativa?

Según indica el INEI, capacitarán a comisarios policiales para que puedan intervenir en el censo nacional en caso de que los ciudadanos tengan dudas o sientan algún temor.

También se capacitará a los comisarios para resguardar la seguridad del censista en caso de que se sienta en peligro. En caso de que siga la negativa para censar personas, accederán a un código QR para autocensarse hasta el 31 de octubre del presente año

¿Cómo puedo identificar a un censista?

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explica que los censistas se presentarán con su uniforme oficial, chaleco y gorro morado, una credencial con código QR y la tableta digital, herramienta que caracteriza este operativo estadístico 100% digital.

También, indica que todos los censistas han sido capacitados y cuentan con lineamientos claros ante cualquier situación de riesgo, priorizando su seguridad y el respeto hacia la población.