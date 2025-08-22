HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

INEI: 97% de viviendas participó en los Censos Nacionales 2025 hasta el momento

El INEI ha censado a más de 2 millones de viviendas; en la mayoría, le ha ido muy bien, con 97% de participación.

El censo nacional 2025 culmina el 31 de octubre.
El censo nacional 2025 culmina el 31 de octubre. | Foto: INEI

El 4 de agosto del 2025 inicia el Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para actualizar datos y recolectar información a través de 67 preguntas, por lo que el primer periodo del censo ha sido todo un éxito.

Desde Moquegua, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explica que ya se han censado el 97% de más de 2 millones de casas que se tenia previsto, lo cual refleja la amplia participación y el compromiso de la ciudadanía en este acontecimiento que vuelve luego de ocho años. El 3% restantes son personas que no se encontraban en casa.

PUEDES VER: INEI descarta cobro a censistas por pérdida o robo de tabletas en el Censo 2025

lr.pe

¿Qué distritos fueron censados al 100%?

Según indica el Jefe del INEI, ya se han censado completamente dos distritos: Totora, en la provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), y Musga, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash). Gaspar Morán, también agradece el esfuerzo que hacen los 24.000 censistas en las zonas urbanas y rurales del Perú.

El titular del INEI invitó a la población a seguir participando en los censos 2025, ya que será de mucha ayuda para diseñar políticas públicas que promuevan el desarrollo y el bienestar de todas y todos los peruanos. Además, indica que seguirán censando el fin de semana para poder completar el 100% de las más de 2 millones de casas.

PUEDES VER: Lima registra alza en el desempleo: casi 360 mil personas sin trabajo y jóvenes hombres son los más afectados

lr.pe

El INEI niega renuncia masiva de los censistas

Gaspar Morán Flores niega que lo que se especula sobre las renuncias masivas de los censistas y explica que la nueva convocatoria de personal es para cubrir la necesidad de atender las nuevas zonas de intervención y contar con el personal requerido para el Censo de Comunidades Indígenas que se realizará en los meses de septiembre y octubre.

También hizo recordar que inicialmente se contrató a 24.000 de los 30.000 censistas necesarios, y que las recientes incorporaciones permitirán alcanzar el 100%. Además, comenta que se mantiene una coordinación estrecha con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad del personal censal.

Notas relacionadas
INEI pretendía exigir a censistas que paguen por tablets en caso de robos o pérdidas

INEI pretendía exigir a censistas que paguen por tablets en caso de robos o pérdidas

LEER MÁS
Influencers niegan haber sido cotizados por el INEI para publicidad en los Censos Nacionales 2025: se ofrecía S/30.000 por video en TikTok

Influencers niegan haber sido cotizados por el INEI para publicidad en los Censos Nacionales 2025: se ofrecía S/30.000 por video en TikTok

LEER MÁS
Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS
Hombre en Jaén hace espectacular salto sobre delincuente para evitar que le robe su motocicleta

Hombre en Jaén hace espectacular salto sobre delincuente para evitar que le robe su motocicleta

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota