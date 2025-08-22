INEI: 97% de viviendas participó en los Censos Nacionales 2025 hasta el momento

El 4 de agosto del 2025 inicia el Censo Nacional 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para actualizar datos y recolectar información a través de 67 preguntas, por lo que el primer periodo del censo ha sido todo un éxito.

Desde Moquegua, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explica que ya se han censado el 97% de más de 2 millones de casas que se tenia previsto, lo cual refleja la amplia participación y el compromiso de la ciudadanía en este acontecimiento que vuelve luego de ocho años. El 3% restantes son personas que no se encontraban en casa.

¿Qué distritos fueron censados al 100%?

Según indica el Jefe del INEI, ya se han censado completamente dos distritos: Totora, en la provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), y Musga, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash). Gaspar Morán, también agradece el esfuerzo que hacen los 24.000 censistas en las zonas urbanas y rurales del Perú.

El titular del INEI invitó a la población a seguir participando en los censos 2025, ya que será de mucha ayuda para diseñar políticas públicas que promuevan el desarrollo y el bienestar de todas y todos los peruanos. Además, indica que seguirán censando el fin de semana para poder completar el 100% de las más de 2 millones de casas.

El INEI niega renuncia masiva de los censistas

Gaspar Morán Flores niega que lo que se especula sobre las renuncias masivas de los censistas y explica que la nueva convocatoria de personal es para cubrir la necesidad de atender las nuevas zonas de intervención y contar con el personal requerido para el Censo de Comunidades Indígenas que se realizará en los meses de septiembre y octubre.

También hizo recordar que inicialmente se contrató a 24.000 de los 30.000 censistas necesarios, y que las recientes incorporaciones permitirán alcanzar el 100%. Además, comenta que se mantiene una coordinación estrecha con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad del personal censal.