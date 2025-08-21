HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban o las pierden

El monto que deberá pagar cada censista si la tablet con la que encuestan es robada no ha sido especificado, pero un nuevo TDR que les envió el INEI indica tal obligación. También se impone penalidad por cada día de retraso sin presentar una denuncia policial.

Censistas deberán pagar una parte de la tablet si se las roban. Foto: composición LR
Censistas deberán pagar una parte de la tablet si se las roban. Foto: composición LR

El Censo Nacional 2025 es el primero realizado de manera digital. Los censistas visitan cada casa del Perú, país con alto índice de delincuencia, con una tablet Lenovo. La pregunta de qué pasa si los dispositivos son robados ha sido una de las más frecuentes desde que iniciaron las jornadas el 4 de agosto. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, ha respondido ante la prensa que la información recabada de los ciudadanos estaría a salvo y que los aparatos tienen geolocalización para ser ubicados.

Sin embargo, recientemente, un nuevo Término de Referencia (TDR), al que ha tenido acceso este medio, revela que los censistas deberán cubrir el pago de una parte de las tabletas si en caso son robadas o extraviadas. Además, también se exige pagar una moratoria por cada día que tarden en realizar una correspondiente denuncia policial. Cabe mencionar que el INEI sí ha implementado medidas de seguridad para los encuestadores, como la instalación de un 'botón de pánico'; pero ello no ha impedido que en las primeras semanas se registren robos.

Controversia contractual

"Los equipos y medios patrimoniales asignados por la Entidad al locador para la correcta ejecución de la prestación del servicio materia del contrato, es de responsabilidad exclusiva del Locador, debiendo asumir el pago del deducible del seguro en caso se produzca la pérdida, hurto o robo", indica el documento. A ello, añade que el censista (el locador) "deberá realizar la denuncia policial, bajo aplicación de penalidad por cada día de retraso posterior al hecho de la presentación de la misma ante la sede policial".

El documento fue compartido el último 19 de agosto vía WhatsApp. Censistas, del primer grupo de contratación, en diálogo con La República, señalan que no habían sido comunicados de esas condiciones en su contrato original.

El TDR fue compartido luego del contrato. Foto: captura de documento

El TDR fue compartido luego del contrato. Foto: captura de documento

"Legalmente, el INEI debería haber entregado los TDR antes de la firma del contrato, porque regulan las obligaciones, responsabilidades y penalidades. Además, la entrega tardía del TDR afecta el derecho a la información y el consentimiento informado del contratista", observa la abogada laboralista Alejandra Dinegro.

El contrato de los censistas está bajo modalidad de Locación de Servicios, el cual consiste en un acuerdo civil en que una persona se compromete a prestar un servicio específico a otra persona o empresa, y los TDR forman parte de los documentos contractuales.

"Si al censista le hicieron firmar en julio y recién le envían el TDR en agosto, podría interpretarse que se podrían modificar las condiciones de contratación de manera unilateral, lo cual vulnera el principio de transparencia y predictibilidad de las contrataciones públicas", señala la especialista legal.

Penalidad por demora

Por no realizar la denuncia ante la policía por la pérdida o robo en el plazo de un día, el documento indica que se aplica el pago del 0.10% de la UIT por cada día que pase. La demora para pagar el deducible solicitado también exige el 0.10% de la UIT. "La suma de penalidades no puede superar el 10% del contrato. Si aun así no paga, el INEI puede resolver el contrato por incumplimiento", apunta Dinegro.

Teniendo en cuenta que la UIT es de s/5.150 este año, cada día de retraso les cuesta s/5.15 a los censistas que han sido robados o han extraviado la tablet. Si se demoran en pagar 10 días, la multa llegaría a ser de s/51.50.

