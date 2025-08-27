HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Sociedad

Minsa alerta sobre la anemia en mujeres en edad fértil y da pautas para un embarazo saludable y sin complicaciones

El Minsa exhorta a las mujeres embarazadas a participar en la campaña “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”, con el objetivo de que los bebés nazcan sin esta enfermedad.

Los especialistas dan algunos consejos para tener un embarazo saludable.
Los especialistas dan algunos consejos para tener un embarazo saludable. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable (Ufans), recomienda a las mujeres embarazadas prevenir la anemia para proteger la salud de los futuros bebés recién nacidos. Por ello, deben cuidar su nutrición incluso antes del embarazo, motivo por el cual se ha creado la campaña “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024, el 28,6 % de mujeres presentaba anemia, lo que significa que 3 de cada 10 sufren esta enfermedad. La anemia es un trastorno que ocurre cuando la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos. Para prevenirla, se recomienda consumir alimentos que contengan hierro

PUEDES VER: Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

lr.pe

¿Cómo se produce la anemia en las mujeres gestantes?

Lily Sandoval Cervantes, nutricionista de Ufans, precisó que el problema se relaciona con el inicio de la menstruación. “Por ello, es fundamental que las mujeres cuenten con reservas suficientes de hierro para que esa pérdida no impacte negativamente cuando decidan quedar embarazadas”, comentó.

También explicó que la anemia puede producirse porque muchas mujeres no se alimentan adecuadamente, ya que no consumen carnes rojas, vísceras y otros alimentos ricos en hierro. Esto puede ocasionar anemia en los recién nacidos, quienes necesitan este mineral para sus primeros seis meses de vida.

PUEDES VER: Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

lr.pe

¿Cómo se puede prevenir anemia para un embarazo saludable?

El Minsa promueve el corte tardío del cordón umbilical (entre 1 y 3 minutos después del parto), lo que permite una transfusión de sangre de la madre al bebé. “Toda gestante puede solicitar este procedimiento en su parto”, explicó.

La nutricionista recomienda realizar chequeos médicos y controles periódicos de hemoglobina, además de mantener una dieta balanceada que incluya carnes rojas, vísceras, pescado, menestras, frutas, verduras y alimentos ricos en vitamina C.

El Minsa también entrega a las madres gestantes suplementos de hierro y ácido fólico para que los consuman diariamente durante las primeras 14 semanas de embarazo. Además, si se diagnostica anemia en esa etapa, se debe realizar un tratamiento de 6 meses.

