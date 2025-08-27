HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa logra la primera cirugía cardíaca pediátrica en Iquitos y marca un avance histórico para la salud en la Amazonía

En la región Loreto se realizó la primera cirugía cardíaca pediátrica para salvar la vida de un niño, a cargo del Minsa.

Los encargados de realizar esta operación fueron especialistas del INSN San Borja.
Los encargados de realizar esta operación fueron especialistas del INSN San Borja. | Foto: Minsa

Un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, del Ministerio de Salud (Minsa), realizó la primera cirugía cardíaca a corazón abierto en la ciudad de Iquitos, región Loreto. La intervención, practicada a un niño de un año y nueve meses, fue todo un éxito.

La operación se realizó en el Hospital Regional “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, lo que demuestra el desarrollo de este centro de salud en beneficio de la población. La intervención estuvo a cargo del equipo multidisciplinario de cardiología y cirugía cardiovascular, con el objetivo de tratar el problema que padecía el pequeño Joshua S. U.

PUEDES VER: Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

lr.pe

¿Cómo fue la operación del pequeño realizado por el Minsa?

La operación duró tan solo 46 minutos y no presentó ningún tipo de complicaciones. El pequeño, que sufría un defecto cardíaco llamado conducto arterioso persistente (PCA), una malformación congénita que le ocasionaba crecimiento deficiente, respiración acelerada, cansancio y taquicardia, pudo ser intervenido en su lugar de origen debido a que necesitaba la cirugía con suma urgencia.

La riesgosa cirugía fue realizada por el Dr. Alfredo Hernández Grau, con una trayectoria de 40 años de experiencia, y por la Dra. Eneida Melgar Humala, primera mujer cirujana cardiovascular pediátrica del país. También participaron el Dr. Bryan Santiago, cirujano cardiovascular del Hospital de Iquitos; la instrumentista, Lic. Katy Santillán; el anestesiólogo, Dr. Fabio Santillán; y el Lic. Alejandro Lozano, como circulante.

PUEDES VER: Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

lr.pe

La señora Jenifer Satalay Guerra, madre del menor, expresó su emoción tras la intervención: “Doy gracias a Dios y a los médicos que hicieron posible esta operación. Estábamos esperando una oportunidad en la capital y ahora mi hijo ha podido ser atendido en Iquitos. Tiene una segunda oportunidad de vida, gracias por este milagro”.

La campaña medica quirúrgica que se viene realizando

En el marco del Plan Nacional Operación Vida, se desarrolla una campaña quirúrgica pediátrica en el Hospital Regional de Ica, en la que participan especialistas de pediatría, ginecología pediátrica, odontopediatría, optometría pediátrica, cirugía pediátrica, cirugía plástica, entre otras. Durante esta jornada se realizarán más de 40 cirugías gratuitas.

Esta nueva campaña está a cargo del Dr. Víctor Trigoso y de un equipo multidisciplinario del INSN San Borja, que brindará más de 400 atenciones médicas a través del Seguro Integral de Salud (SIS), financiado por el Minsa.

