joven de 32 años recupera la esperanza de vida tras un trasplante de corazón gracias a una familia donante

Las primeras semanas de agosto, el joven Chalo Ojanama Apagueño, de 32 años, fue operado del corazón tras recibir una donación de parte de una familia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, ubicado en La Victoria, lo cual llena de orgullo a los especialistas.

Esta es la segunda vez, en menos de cuatro meses, que se realiza este tipo de operación en el histórico centro de salud. El trasplante de corazón es muy riesgoso, por lo que la operación de Chalo Ojanama duró 6 horas y pudieron salvarle la vida.

El joven que volvió a tener esperanzas de vida

El Dr. Daniel Silva, miembro del equipo de implantes, informó que el paciente Chalo Ojanama Apagueño fue sometido a una cirugía urgente debido a la presencia de fibrosis endocárdica y a insuficiencia cardíaca, condiciones que arrastra desde 2022. La intervención se volvió necesaria para abordar su delicada situación de salud.

Por su parte, el paciente se notó muy feliz por esta operación: “Es un sueño volver a nacer con la donación. Doy gracias a los doctores, a los licenciados que siempre estaban conmigo luchando en los momentos de dolor; a mis padres y hermanos, que nunca me abandonaron. Estoy muy feliz de tener este nuevo corazón, de tener una vida normal, sin enfermedad”.

También hizo un llamado a la población a aceptar la donación de órganos. 'Nos ayudan a vivir en una mejor condición', explicó.

Essalud viene avanzando en temas de trasplantes

El trasplante que se le realizó a Chalo Ojanama fue uno de los tres que se realizaron el mismo día. El del paciente Chalo fue de corazón y los otros fueron de hígado y pulmón, lo que muestra la capacidad del hospital.

El Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud, comentó: “Este equipo del hospital Almenara nos demuestra la capacidad de la superespecialidad para hacer un trasplante de corazón. Para Chalo es una nueva vida, es un futuro para el Perú. Y esto es posible gracias a una familia que donó los órganos”.

Los doctores realizando un trasplante. Foto: Essalud

¿Cuántos trasplantes se viene realizando en Essalud

Según indica el Dr. Erick De La Torre Bejarano, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud. hasta el 18 de agosto se han realizado 303 trasplantes: 101 trasplantes de riñón, 36 de hígado, 58 de córneas, 8 de corazón, 2 de pulmón, 97 de médula ósea y 1 de páncreas-riñón, lo cual muestra el trabajo de los médicos peruanos.

Essalud ha experimentado una transformación significativa al consolidarse en el sistema nacional de donación y trasplante. La institución ha incrementado el número de donantes voluntarios, pasando de 11 a 24.

Essalud con la campaña “Un SÍ que da vida”, busca fomentar la solidaridad y sensibilizar a la población sobre la relevancia de discutir en familia la donación de órganos. Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de este acto altruista, que puede salvar vidas.