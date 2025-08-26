HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cuatro de cada diez niños en la zona altoandina de Lambayeque tienen anemia moderada

El gerente de la Geresa, Yonny Ureta Núñez, señaló que la región tiene un índice de anemia del 24 %.


Provincia de Ferreñafe concentra la mayor cantidad de casos de anemia.
Provincia de Ferreñafe concentra la mayor cantidad de casos de anemia. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Geresa Lambayeque.

Cifras que preocupan. El titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, informó este martes 26 de agosto que el índice de anemia en niños menores de 36 meses de edad en esta localidad norteña alcanza el 24 % en lo que va del 2025.

Zona altoandina en rojo

El funcionario explicó que en el desagregado de datos se tiene que es la zona altoandina de la provincia de Ferreñafe la que concentra la mayor cantidad de niños con esta enfermedad. En estos sectores rurales la anemia afecta al 40 % de la población de ese grupo etario, es decir, a cuatro de cada 10 pequeños.

"Actualmente la mayor cantidad de anemia la tenemos en la provincia de Ferreñafe. Como se sabe, la zona altoandina es la más afectada. Según los datos de la Geresa Lambayeque, casi un 40 % de niños tienen anemia moderada. Es decir, por cada 10 niños, cuatro tienen este mal", declaró el gerente regional de Salud.

Ureta Núñez apuntó que el año pasado la anemia bordeaba el 33 % en Lambayeque, sin embargo, gracias al sinceramiento y corrección de registros se pudo obtener una estadística más real que permite tomar mejores decisiones.

Trabajo articulado

El gerente de la Geresa manifestó que es vital que en la lucha contra la anemia en Lambayeque se puedan sumar más instituciones privadas para continuar reduciendo los números con el apoyo de sus especialistas, logística y alimentos para los más necesitados.

