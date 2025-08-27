Niña fue trasladada en una unidad de bomberos hacia el centro de salud más cercano a fin que sea atendida. | Foto: composición LR/difusión

Este miércoles 27 de agosto al promediar las 6.00 p. m. una menor de edad cayó de un edificio ubicado en la calle Manuel Gonzáles en el distrito de Comas.

Tras el reporte de los testigos, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el Serenazgo del distrito se apersonaron al lugar para brindar atención médica a la menor.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

