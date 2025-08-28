En plena hora pico, se ha reportado un intenso tráfico en la Vía Evitamiento a la altura de Caquetá debido al cierre de la entrada hacia la Línea Amarilla. De acuerdo con las imágenes, se ha registrado que buses de transporte público, taxis y combis no pueden continuar su recorrido con fluidez. Se desconoce el motivo del lento flujo vehicular que ha provocado que algunos pasajeros bajen de las unidades para caminar hacia su destino.

Nota en desarrollo