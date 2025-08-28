HOYSuscripcion LR Focus

Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados

Debido al cierre de la entrada hacia la Línea Amarilla a la altura de Caquetá, se ha reportado un intenso tráfico vehicular en la Vía Evitamiento.

Tráfico intenso generado en la Vía Evitamiento. Foto: Vania Ramos
Tráfico intenso generado en la Vía Evitamiento. Foto: Vania Ramos

En plena hora pico, se ha reportado un intenso tráfico en la Vía Evitamiento a la altura de Caquetá debido al cierre de la entrada hacia la Línea Amarilla. De acuerdo con las imágenes, se ha registrado que buses de transporte público, taxis y combis no pueden continuar su recorrido con fluidez. Se desconoce el motivo del lento flujo vehicular que ha provocado que algunos pasajeros bajen de las unidades para caminar hacia su destino.

Nota en desarrollo

