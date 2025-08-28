Piura: piden rotación de personal de comisaría tras la detención de 3 policías por presunta coima

Jefe de Región Policial Piura señaló que en su gestión 25 policías están bajo investigación penal. Foto: Almendra Ruesta - La República.

El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías, informó que ha solicitado la remoción del personal de la comisaría de Talara Alta, luego de que el Ministerio Público detuvo a tres agentes por presunta participación en el pedido de una coima. Los agentes han sido separados, suspendidos y recibirían sanciones graves desde el fuero administrativo de la Policía.

La autoridad policial informó que los efectivos habrían interceptado en la red vial que une Tumbes con Talara a una combi que trasladaba a ciudadanos haitianos y venezolanos. Para dejarles pasar, los agentes habrían solicitado 4 mil soles.

"Hemos conversado con los comisarios, los operativos son responsabilidad de ellos. En la red vial nacional solamente puede estar Carreteras y parte de Tránsito, más no las comisarías quienes solo hacen control de identidad en su jurisdicción", precisó la autoridad policial.

Por otro lado, Farías señaló que en lo que va de su gestión (2024 - 2025) un total de 25 policías están sometidos a una investigación penal y más de 100 efectivos se encuentran en estado de rigor y disponibilidad, lo que implica la comisión de faltas graves y muy graves, respectivamente.