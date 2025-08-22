HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Piura: PNP borra pintas de "Santiváñez 2026" que aparecieron en villa policial

Jefe de la Región Policial descartó que se trate de una campaña proselitista a favor del exministro del Interior. Sin embargo, no supo explicar cómo apareció propaganda.

Jefe de región Policial deslindó de origen de pintas. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Jefe de región Policial deslindó de origen de pintas. Foto: Almendra Ruesta - La República.

La Policía Nacional borró las pintas de "Santiváñez 2026" que aparecieron en la fachada de la Villa Policial Mariano Santos, ubicada en la avenida Andrés Avelino Cáceres en el distrito de Piura.

Al respecto, el jefe de la Región Policial Piura descartó que se tratara de una campaña proselitista a favor del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, sin embargo, no pudo explicar cómo se ejecutaron las mismas sin que el personal policial se diese cuenta.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez: denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina en Ayacucho

lr.pe

El último jueves 21 de agosto, un medio local reportó la presencia de dos pintas a los lados de la villa policial administrada por la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional. Al día siguiente, las paredes donde se encontraba el mensaje aparecieron pintadas de blanco.

"La Policía no las autorizó", afirmó el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, quien le restó importancia al hecho, señalando que "habría cosas más importantes por las que preocuparse". Ofuscado, dijo que solo se trataría de una "cuestión mediática".

Cabe señalar que cuando fue censurado, Juan José Santivañez recibió un homenaje en su último día al frente del Ministerio del Interior. Durante la ceremonia culminó su discurso señalando lo siguiente: "Y solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026", dando a entender que tendría aspiraciones políticas.

Pintas a favor de Santiváñez también aparecieron en Arequipa

El pasado 12 de agosto se informó sobre la aparición de una pinta similar en la región de Arequipa. Al igual que las realizadas en Piura, el mensaje era "Santiváñez 2026" y usaba la misma paleta de colores.

