Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Sociedad

Dos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 22 de agosto iban 4.841 crímenes, a los cuales se suman 2 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.843.

Asesinatos de la última jornada ocurrieron en las ciudades de Chimbote y Tumbes. Foto: composición LR.
Asesinatos de la última jornada ocurrieron en las ciudades de Chimbote y Tumbes. Foto: composición LR.

Nada frena a ola criminal que azota al Perú. Durante la última jornada se reportaron al menos dos nuevos homicidios en las regiones de Áncash y Tumbes. Se trata de un hombre que estaba desaparecido y cuyo cuerpo apareció carbonizado, además de un joven acribillado a plena luz del día.

Con estos casos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.843 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

lr.pe

Obrero desaparecido es hallado carbonizado en Chimbote

El cuerpo carbonizado de un obrero, identificado como Máximo Javier Torres Gamarra (59), fue hallado el viernes 22 de agosto en la parte posterior de la Universidad Nacional del Santa, en Chimbote, región Áncash. Se tuvo que recurrir a un análisis posterior del Ministerio Público para identificar al hombre, quien estaba desaparecido desde el 15 de agosto.

Se sabe que el obrero trabajaba en una empresa de sal de Chimbote. El día de su desaparición, pidió permiso para salir unas horas antes del trabajo, luego no se supo más de él. Sus familiares exigieron una exhaustiva investigación, pues consideran que el robo no fue el móvil del crimen. Infieren eso, porque en la escena se hallaron sus llaves, así como restos de la billetera y celular de Máximo Torres Gamarra.

Una de la hipótesis es que el obrero habría fallecido el último lunes 18 de agosto, luego sus posibles captores retuvieron su cuerpo por varios días, para luego quemarlo y abandonarlo en los exteriores de la casa superior de estudios.

Joven es acribillado a plena luz del día cerca de mercado de Tumbes

Un joven de 28 identificado como Anthony Aldhair Espinoza Olivera fue asesinado a balazos cerca del mediodía de este sábado 23 de agosto, en las inmediaciones del mercado Modelo de la ciudad de Tumbes. La víctima transitaba por la calle cuando fue interceptado y acribillado de seis disparos.

Anthony Aldhair Espinoza Olivera quedó malherido y fue trasladado al Hospital Regional Tumbes, donde se certificó su deceso. Los vecinos de la zona mostraron su pesar por este nuevo asesinato en las calles tumbesinas. A la vez, exigieron a las autoridades cambiar sus medidas de seguridad ciudadana, las que no han podido frenar la ola de violencia.

