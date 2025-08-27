Víctima no contaba con antecedentes policiales. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

La región Piura se vuelve a teñir de sangre. Un comerciante de pollos fue asesinado de al menos tres disparos cuando se encontraba armando su puesto ambulante junto a su esposa en el mercado de Bellavista. El atentado ocurrió minutos antes de las 10 a.m. de este miércoles 27 de agosto.

Según narraron otros vendedores que trabajan en el lugar, uno de los atacantes ingresó hasta donde se encontraba José Paredes y le disparó mientras la víctima le daba la espalda. Al sicario se le trabó una vez el arma; sin embargo, logró continuar el ataque dándole de lleno en la cabeza a la víctima.

El sujeto logró huir ante el estupor de los presentes, quienes solo atinaron a tirarle una caja en su camino de salida. "Nosotros venimos a vender y no sabemos qué nos depara, puede que hoy estemos y mañana no (…) Esta tragedia duele bastante", sostuvo una trabajadora.

El fallecido, quien trabajaba desde hace varios años en el establecimiento comercial, deja tres hijos en orfandad. La mayor cursa la carrera de medicina, mientras los otros dos son menores de edad que todavía se encuentran en el colegio.

Cabe señalar que la Policía informó que la víctima no contaba con antecedentes ni denuncias policiales. Aún continúan investigando el móvil del crimen.