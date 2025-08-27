HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Sociedad

Lo ultiman a plena luz del día: comerciante avícola es asesinado de varios disparos en mercado de Piura

José Paredes se encontraba junto a su esposa armando su puesto ambulante en el momento del ataque. La víctima deja dos menores en estado de orfandad.


Víctima no contaba con antecedentes policiales.
Víctima no contaba con antecedentes policiales. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

La región Piura se vuelve a teñir de sangre. Un comerciante de pollos fue asesinado de al menos tres disparos cuando se encontraba armando su puesto ambulante junto a su esposa en el mercado de Bellavista. El atentado ocurrió minutos antes de las 10 a.m. de este miércoles 27 de agosto.

Según narraron otros vendedores que trabajan en el lugar, uno de los atacantes ingresó hasta donde se encontraba José Paredes y le disparó mientras la víctima le daba la espalda. Al sicario se le trabó una vez el arma; sin embargo, logró continuar el ataque dándole de lleno en la cabeza a la víctima.

Puedes ver: El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

lr.pe

El sujeto logró huir ante el estupor de los presentes, quienes solo atinaron a tirarle una caja en su camino de salida. "Nosotros venimos a vender y no sabemos qué nos depara, puede que hoy estemos y mañana no (…) Esta tragedia duele bastante", sostuvo una trabajadora.

El fallecido, quien trabajaba desde hace varios años en el establecimiento comercial, deja tres hijos en orfandad. La mayor cursa la carrera de medicina, mientras los otros dos son menores de edad que todavía se encuentran en el colegio.

Cabe señalar que la Policía informó que la víctima no contaba con antecedentes ni denuncias policiales. Aún continúan investigando el móvil del crimen.

Notas relacionadas
Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

LEER MÁS
Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

LEER MÁS
Pareja se salva de milagro tras ser embestida y arrastrada varios metros por camioneta mientras viajaban en moto en Piura: el impactante video

Pareja se salva de milagro tras ser embestida y arrastrada varios metros por camioneta mientras viajaban en moto en Piura: el impactante video

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

LEER MÁS
Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

LEER MÁS
Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 27 de agosto, según IGP?

Lo ultiman a plena luz del día: comerciante avícola es asesinado de varios disparos en mercado de Piura

La convocatoria de la Vinotinto para quitarle el cupo directo al Mundial a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 27 de agosto, según IGP?

Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

Aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú: desfile cívico militar, ceremonias y programación oficial durante agosto 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fiscalía: Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Las excusas del INPE: Carlincatura expone las maniobras para no responder por los abusos dentro penales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota