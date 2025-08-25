HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

Fiscalía investiga a su tío político, Jorge Silva, por el presunto delito de feminicidio. Se dispuso su detención preliminar.


Universitaria fue hallada la madrugada del domingo 24 de agosto.
Universitaria fue hallada la madrugada del domingo 24 de agosto.

La familia, amigos y vecinos dieron el último adiós a Xiomara Huertas, joven universitaria de 18 años quien fue hallada sin vida el último domingo. La víctima estaba dentro de un saco enterrado en el patio trasero de la vivienda de su tío político, Jorge Silva, en el distrito de La Arena, en la región de Piura. La fiscalía dispuso la detención preliminar del sujeto por presunto feminicidio.

Primeras horas de su desaparición

Julia Mechato, abuela de la víctima, narró que el día de su desaparición los familiares de Xiomara habían salido de madrugada a trabajar en una empresa agroindustrial. Ella se quedó durmiendo ya que se encontraba de vacaciones, después de terminar su primer ciclo de la carrera de Administración en la Universidad Nacional de Piura. "Nos parecía raro porque ella no sabe irse así. Recién hoy iba a volver a la universidad", acotó Mechato.

Horas después regresaron a su domicilio y, al llamarla para que abra la puerta, nadie les respondió. Tuvieron que forzar el ingreso al domicilio, donde no encontraron a Xiomara. "Pusimos la denuncia en (la comisaria de) La Arena, pero no nos hacían caso. Mi hijo tuvo que ir más de 10 veces", aseveró la adulta mayor.

Familiares de Xiomara se mostraron consternados por el hallazgo.

Familiares de Xiomara se mostraron consternados por el hallazgo. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Macabro hallazgo

Tras cinco días de intensa búsqueda, sus familiares dieron con el cuerpo sin vida, que se encontraba en el corral de la vivienda de su tío político. Esta casa se encontraba cerca del domicilio de la joven universitaria. El cuerpo había sido enterrado dentro de un saco, con un trapo en la boca y amarrada con una soga en el cuello. Luego el examen de necropsia arrojó asfixia como causa de la muerte.

"El (su tío) confesó que lo había hecho. Le preguntaron, ¿tú la has matado? Y el dijo que sí. ¿Qué clase de hombre hemos tenido en la casa?", dijo entre lágrimas la mujer.

Silva fue linchado por la población por lo que en este momento se encuentra internado bajo custodia en un nosocomio en Piura.

Amigos de Xiomara convocan a una marcha para exigir justicia.

Amigos de Xiomara convocan a una marcha para exigir justicia. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Disponen medida

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, a cargo de la fiscal provincial Claudia Montero, obtuvo 7 días de detención preliminar contra Jorge Silva, de 43 años, por la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de su sobrina.

