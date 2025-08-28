Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

La plaza principal de Montero fue el escenario en el que los pobladores de este distrito presentaron sus demandas de alimentos en la jornada de justicia itinerante que además de la atención judicial brindó atención médica legal psicológica, vocacional, así como la entrega de medicina e información de los diferentes programas del Estado.

La actividad a cargo de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad se realizó en el marco de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor. En el acto inaugural el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova agradeció la acogida de la actividad y señaló que en el caso de la atención de demandas se realizaron en el camión itinerante.

De otro lado la autoridad descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) instaló el programa La queja que mejora la justicia en la que se recibieron quejas por retraso en la tramitación de sus procesos judiciales y la atención inmediata de las mismas.

Contó con la participación de diversas instituciones del Estado y recibió quejas sobre procesos judiciales, mejorando así el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

Cabe precisar que en dicha jornada participaron la Sub Región de Salud PRONABEC Ministerio Público Ministerio de Justicia ODANC Flora Tristán RENIEC Seguro Integral de Salud Primera Brigada de Caballería Centro Integral del Adulto Mayor de Montero Programa PAIS y el Centro de Salud de Montero.

Ocho demandas

Al finalizar la jornada personal jurisdiccional y de la Defensa Pública instalados en el camión itinerante elaboraron e ingresaron al Sistema Integrado Judicial ocho demandas de alimentos por parte de madres usuarias de los alrededores de Montero, las cuales expresaron su satisfacción y alegría por esta oportunidad. Otras usuarias hicieron también consultas de sus expedientes en trámite.