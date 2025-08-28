HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Más de 120 adultos mayores participaron en taller sobre promoción de sus derechos

En Sullana, también pudieron hacer consulta de sus expedientes judiciales en mesa de partes itinerante.

El evento busca informar sobre los mecanismos de acceso a la justicia para los adultos mayores. Fuente: Difusión.
El evento busca informar sobre los mecanismos de acceso a la justicia para los adultos mayores. Fuente: Difusión.

Con la participación de los adultos mayores del CIAM, APCYJES y CAM se llevó a cabo el taller denominado “El acceso a la justicia y cuidados primarios del adulto mayor”, que organizó la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que, en el marco de las celebraciones por el Día del Adulto Mayor, se realizó esta actividad, que tuvo por finalidad dar a conocer los mecanismos de acceso a la justicia que tienen esta población vulnerable.

Asimismo, le hizo mención a que el Poder Judicial cuenta con un sistema de alertas que prioriza la atención de los procesos judiciales de esta población vulnerable.

Se llevó a cabo el taller "El acceso a la justicia y cuidados primarios del adulto mayor" en Sullana. Fuente: Difusión.

Se llevó a cabo el taller “El acceso a la justicia y cuidados primarios del adulto mayor” en Sullana. Fuente: Difusión.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la secretaria del Módulo Laboral de Sullana, Wendy Peralta Flores, la médico ocupacional Danis Reyes Cunya, y la psicóloga del Equipo Multidisciplinario Patricia Calle Morán, quienes abordaron temas referidos a la Ley 30490, el adulto mayor y las 100 Reglas de Brasilia, cuidados primarios, estabilidad emocional y el sistema de alertas judiciales para adultos mayores, respectivamente.

Mesa de partes

Cabe precisar que se instaló también una mesa de partes itinerante a cargo de la abogada Marian Rugel de la oficina de Servicios Judiciales y Atención al Usuario donde los adultos mayores pudieron revisar en línea el estado de sus expedientes que se encuentran en el Sistema Integrado Judicial. La mayor parte fueron procesos contencioso administrativos y laborales, consultas que fueron absueltas también por la abogada Wendy Peralta del módulo laboral.

