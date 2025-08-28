Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

Los órganos jurisdiccionales de Sullana, Talara y Ayabaca, culminaron a las 11; 59 de ayer, su participación en la Jornada Judicial Extraordinaria, que fue monitoreado de manera presencial por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien anunció que tras la clausura a de la jornada, se superó la meta en un 170%, lo que significa la atención de 10,443 actos procesales.

La clausura de la jornada estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y luego de conocerse las cifras, el Titular de la Corte de Sullana, agradeció el compromiso mostrado por los jueces, juezas y servidores judiciales, que de manera voluntaria se sumaron a esta actividad que demuestra el compromiso e identificación, con la ciudadanía que espera la atención oportuna de sus procesos judiciales.

El equipo superó la meta al 170%. Fuente: Difusión.

Del mismo modo, mencionó que hasta el momento se han entregado 61 depósitos judiciales de las diferentes especialidades, haciendo un monto total de entrega de S./ 77,991.13 soles.

En el acto de clausura, acompañaron de manera presencial a la autoridad judicial, el administrador distrital, José Elías Silva, la Jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez y el Administrador del Módulo de Familia, Walter Quiroga Sullón.