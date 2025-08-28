HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, agradeció a jueces y servidores judiciales por su compromiso en atender los procesos de la ciudadanía en esta jornada especial.

En la clausura, se entregaron 61 depósitos judiciales. Fuente: Difusión.
En la clausura, se entregaron 61 depósitos judiciales. Fuente: Difusión.

Los órganos jurisdiccionales de Sullana, Talara y Ayabaca, culminaron a las 11; 59 de ayer, su participación en la Jornada Judicial Extraordinaria, que fue monitoreado de manera presencial por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien anunció que tras la clausura a de la jornada, se superó la meta en un 170%, lo que significa la atención de 10,443 actos procesales.

La clausura de la jornada estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y luego de conocerse las cifras, el Titular de la Corte de Sullana, agradeció el compromiso mostrado por los jueces, juezas y servidores judiciales, que de manera voluntaria se sumaron a esta actividad que demuestra el compromiso e identificación, con la ciudadanía que espera la atención oportuna de sus procesos judiciales.

El equipo superó la meta al 170%. Fuente: Difusión.

El equipo superó la meta al 170%. Fuente: Difusión.

Del mismo modo, mencionó que hasta el momento se han entregado 61 depósitos judiciales de las diferentes especialidades, haciendo un monto total de entrega de S./ 77,991.13 soles.

En el acto de clausura, acompañaron de manera presencial a la autoridad judicial, el administrador distrital, José Elías Silva, la Jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez y el Administrador del Módulo de Familia, Walter Quiroga Sullón.

Notas relacionadas
Lo ultiman a plena luz del día: comerciante avícola es asesinado de varios disparos en mercado de Piura

Lo ultiman a plena luz del día: comerciante avícola es asesinado de varios disparos en mercado de Piura

LEER MÁS
Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

LEER MÁS
Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

Delincuencia en Piura deja dos muertos y un funcionario del gobierno regional herido en menos de 24 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque sensibiliza a padres de familia sobre prevención de la violencia escolar en Villa Hermosa

Corte de Lambayeque sensibiliza a padres de familia sobre prevención de la violencia escolar en Villa Hermosa

LEER MÁS
Se incorpora Juez Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes

Se incorpora Juez Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes

LEER MÁS
Módulo Judicial Integrado de Jaén acerca servicios de justicia a San Miguel de las Naranjas

Módulo Judicial Integrado de Jaén acerca servicios de justicia a San Miguel de las Naranjas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Judicialidad

Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota