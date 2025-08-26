Resultados oficiales del SERUMS 2025-II: link oficial del Minsa con notas y cronograma completo
El Ministerio de Salud anunció los resultados de la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS 2025-II), con más de 24,100 profesionales inscritos para postular.
El Ministerio de Salud publicó los resultados de la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS 2025-II), llevada a cabo el último domingo 24 de agosto. En esta edición se inscribieron más de 24.100 profesionales que postularon para acceder a una de las vacantes disponibles en las diferentes carreras del sector salud.
De acuerdo con el cronograma oficial, los postulantes que consideren necesario solicitar una modificación de su calificación o presentar un reclamo podrán hacerlo mediante el Sistema de Gestión Documental (SGD) del Minsa hasta el 28 de agosto.
Resultados de la evaluación para el SERUMS 2025-II
El Ministerio de Salud informó que, según el cronograma oficial, los postulantes podrán consultar los resultados de la evaluación del SERUMS 2025-II a partir del 27 de agosto.
- Paso 1: Ingresar al portal web del Ministerio de Salud o acceder directamente mediante el ENLACE habilitado.
- Paso 2: Revisar en la plataforma los apellidos y nombres de los postulantes, la profesión, la región de evaluación y la nota obtenida.
Cronograma SERUMS 2025-2: ¿cuándo salen los resultados finales?
A pesar de que el Minsa ya publicó los resultados, se ha habilitado un periodo para que los postulantes presenten reclamos u observaciones, los cuales serán absueltos por las entidades correspondientes. Por ello, según el cronograma oficial, los resultados finales se publicarán el 1 de septiembre.
|Descripción
|Fecha
|Publicación de participantes inscritos
|14 de agosto
|Evaluación para el Serums 2025-II
|24 de agosto
|Publicación de resultados
|Hasta el 27 de agosto
|Presentación de solicitud de revisión a través del SGD (Sistema de Gestión Documental Minsa)
|28 de agosto
|Absolución de solicitudes de revisión
|29 de agosto
|Publicación de resultados finales
|1 de septiembre
¿Qué es el SERUMS?
El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) es un programa de servicio a la comunidad realizado por profesionales de ciencias de la salud titulados y colegiados, prioritariamente en las poblaciones más pobres y alejadas del Perú. Es un requisito obligatorio para ejercer funciones en el sector público.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, el SERUMS está orientado a brindar atención bajo un enfoque preventivo - promocional por 12 meses en los establecimientos de salud. Al término y con la experiencia obtenida, los profesionales de la salud ejercerán lo aprendido en los establecimientos de salud del sector público.