El Ministerio de Salud (MINSA) informa a la población sobre los casos de sífilis, para poder prevenirla. Esta enfermedad tiene cura si se trata a tiempo, pero si no se trata, puede afectar al corazón, al sistema nervioso e incluso causar la muerte. Así lo comenta la Dra. Yvett Pinedo, médico infectóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

La sífilis, según indica el Minsa, es una infección causada por Treponema pallidum. Se transmite principalmente por relaciones sexuales sin preservativo, pero también puede pasar de madre a hijo durante la etapa de gestación, complicando la vida del bebé, provocando abortos o incluso la muerte fetal.

¿Cómo reconozco si tengo la sífilis?

La doctora Yvett Pinedo explica que la sífilis puede aparecer en el ano, la boca o los labios. Esta es la primera fase. La sífilis suele presentarse con una llaga indolora (conocida como chancro) en la parte inicial. Muchas personas a veces no le dan importancia, ya que no causa dolor y desaparece con el tiempo

Sin embargo, tiempo después, en la fase secundaria, puede aparecer como manchas en la piel, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, por lo que se recomienda acudir a un centro médico. Si llega a la tercera fase, puede afectar a algún órgano interno como el cerebro, los ojos y el sistema cardiovascular. y ser mortal.

El Minsa envia un mensaje de concientización

"La sífilis es conocida como ‘la gran imitadora’, porque puede confundirse con otras enfermedades. Por eso, lo más importante es perder el miedo, hacerse la prueba y recibir tratamiento. Detectarla a tiempo salva vidas y evita complicaciones", recomienda la doctora.

El Minsa recomienda a la población realizar los chequeos correspondientes sobre las enfermedades de la sífilis y hace un llamado a la ciudadanía a cuidar su salud sexual, además de acudir a un centro de salud ante cualquier llaga, lesión o síntoma sospechoso.