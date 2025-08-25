HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Sociedad

¿Cómo reconocer si tengo sífilis? La enfermedad que sí tiene cura si se detecta a tiempo, según Minsa

El Minsa recomienda consultar con un doctor si detectas algunos de los síntomas de la sífilis ya que esta enfermedad si tiene cura.

Si presenta algún síntoma, debe acercarse al centro de salud.
Si presenta algún síntoma, debe acercarse al centro de salud. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (MINSA) informa a la población sobre los casos de sífilis, para poder prevenirla. Esta enfermedad tiene cura si se trata a tiempo, pero si no se trata, puede afectar al corazón, al sistema nervioso e incluso causar la muerte. Así lo comenta la Dra. Yvett Pinedo, médico infectóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

La sífilis, según indica el Minsa, es una infección causada por Treponema pallidum. Se transmite principalmente por relaciones sexuales sin preservativo, pero también puede pasar de madre a hijo durante la etapa de gestación, complicando la vida del bebé, provocando abortos o incluso la muerte fetal.

PUEDES VER: Siguen las muertes maternas en menores de edad: Más de 120 casos en los últimos 7 años

lr.pe

¿Cómo reconozco si tengo la sífilis?

La doctora Yvett Pinedo explica que la sífilis puede aparecer en el ano, la boca o los labios. Esta es la primera fase. La sífilis suele presentarse con una llaga indolora (conocida como chancro) en la parte inicial. Muchas personas a veces no le dan importancia, ya que no causa dolor y desaparece con el tiempo

Sin embargo, tiempo después, en la fase secundaria, puede aparecer como manchas en la piel, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, por lo que se recomienda acudir a un centro médico. Si llega a la tercera fase, puede afectar a algún órgano interno como el cerebro, los ojos y el sistema cardiovascular. y ser mortal.

PUEDES VER: Minsa lanza campaña masiva de vacunación contra 28 enfermedades en todo el país

lr.pe

El Minsa envia un mensaje de concientización

"La sífilis es conocida como ‘la gran imitadora’, porque puede confundirse con otras enfermedades. Por eso, lo más importante es perder el miedo, hacerse la prueba y recibir tratamiento. Detectarla a tiempo salva vidas y evita complicaciones", recomienda la doctora.

El Minsa recomienda a la población realizar los chequeos correspondientes sobre las enfermedades de la sífilis y hace un llamado a la ciudadanía a cuidar su salud sexual, además de acudir a un centro de salud ante cualquier llaga, lesión o síntoma sospechoso.

Notas relacionadas
Minsa implementa estrategia contra el dengue: liberarán 6.000 zancudos Wolbachia en Comas

Minsa implementa estrategia contra el dengue: liberarán 6.000 zancudos Wolbachia en Comas

LEER MÁS
Muertes de niñas gestantes, una tragedia que el Estado permite

Muertes de niñas gestantes, una tragedia que el Estado permite

LEER MÁS
Minsa: farmacias que no contraten técnicos acreditados y sugieran medicamentos alternativos pagarían multas de más de S/8.000

Minsa: farmacias que no contraten técnicos acreditados y sugieran medicamentos alternativos pagarían multas de más de S/8.000

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

Implicado en asesinato a golpes de estudiante en VES confiesa crimen: pertenecería a banda criminal Los Chamos del Diablo

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Sociedad

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Temblor en Perú HOY, sábado 25 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota