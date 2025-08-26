HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa: Más de 100 pacientes críticos fueron trasladados vía aérea de regiones a Lima

El 68 % correspondió a niños y recién nacidos. La regiones con mayor demanda son Huánuco, Piura, Huancavelica y Pucallpa.

Minsa alcanzó 107 traslados aeromédicos a pacientes en estado crítico y desde las zonas más alejadas del país.
Minsa alcanzó 107 traslados aeromédicos a pacientes en estado crítico y desde las zonas más alejadas del país.

En lo que va del 2025, el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), realizó el traslado aeromédico de más de 107 pacientes en estado crítico y provenientes desde las distintas regiones del país para ser atendidos por diferentes emergencias médicas y derivados hacia hospitales o institutos especializados de Lima.

Con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), el SAMU realiza este transporte aeromédico, siendo Huánuco, Piura, Huancavelica y Pucallpa las regiones con mayor demanda.

PUEDES VER: Siguen las muertes maternas en menores de edad: Más de 120 casos en los últimos 7 años

lr.pe

El 68% de estos traslados correspondió a niños y recién nacidos. Entre los diagnósticos por lo cual se realizan estas evacuaciones médicas están las malformaciones cardiacas, pacientes con ventilación mecánica, infecciones respiratorias, grandes quemados, entre otras.

El ministro de Salud, César Vásquez, destacó que estos traslados benefician a la población de escasos recursos que se encuentran en lugares poco accesibles, mejorando así su acceso a los servicios de salud para disminuir la mortalidad por casos de urgencias y emergencias.

En tanto, la directora ejecutiva de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias del Minsa, María Inés Quiroz, indicó que el proceso de estos desplazamientos se inicia cuando un equipo de especialistas del SAMU viaja a la localidad donde se encuentra el paciente y lo evalúa y prepara para que el traslado sea óptimo.

Durante el viaje, se monitorea el estado de salud de la persona con equipos médicos de última tecnología.

Y en la capital, las ambulancias utilizan el equipamiento y recurso humano especializado para el transporte asistido de los pacientes, desde el aeropuerto hasta los hospitales o institutos especializados, para continuar su tratamiento.

