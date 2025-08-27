Menor agredido fue retirado del colegio. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Indignante. Un menor de 12 años edad que cursa el primer grado de secundaria terminó en un establecimiento de salud, luego de ser brutalmente agredido por sus mismos compañeros en el interior de la institución educativa San Carlos del distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

Golpeado y ahorcado

Según relató J. A. R., padre de la víctima, su hijo fue atacado por, al menos, dos compañeros de clases durante la hora de recreo el último martes 26 de agosto. Uno de ellos lo habría tomado por la espalda y ahorcado con su brazo, mientras otro lo golpeaba reiteradamente en el tórax y estómago. Luego de dejarlo inconsciente, los agresores huyeron.

Fue una alumna quien dio aviso a los docentes de la I. E. San Carlos tras ver al escolar tendido en el piso. Rápidamente el adolescente fue trasladado al centro de salud de Monsefú, donde se le practicaron algunos exámenes y permaneció en observación médica hasta que horas después fue dado de alta, pero con la indicación de guardar reposo absoluto.

El progenitor contó que esta no es la primera vez que su hijo es agredido, sino, que estos mismos estudiantes vienen ejerciendo constante acoso y maltrato psicológico contra él, sin que esto sea conocido por los docentes o directivos del plantel. Por ello, ha decidido retirar a su menor de este colegio para garantizar su integridad.

Inician acciones

Este miércoles 27 de agosto, personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo llegó hasta este colegio en Monsefú para tomar conocimiento del caso y desplegar acciones que permitan que esto no se repita. En ese sentido, se anunció que uno de los presuntos agresores fue plenamente identificado y se le está brindando apoyo psicológico y emocional, y no será expulsado, pues se debe garantizar su educación.

Finalmente, sé informó que en lo que va del año se han registrado 322 casos de violencia en escuelas bajo el ámbito de la UGEL Chiclayo, donde la gran mayoría corresponden a agresiones entre alumnos.